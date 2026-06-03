 Hombre herido es localizado dentro de un vehículo en estacionamiento de zona 11
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Hombre herido es localizado dentro de un vehículo en estacionamiento de zona 11

El paciente fue trasladado en estado delicado a un hospital.

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Un herido tras incidente armado en estacionamiento de zona 11
El paciente fue trasladado a un centro asistencial. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un hombre resultó herido en el marco de un incidente armado ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 3 de junio, en el interior de un parqueo ubicado en la 27 avenida y 5ª calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro le dan seguimiento a la emergencia.

Elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir una alerta de emergencia, ya que los transeúntes se percataron de disparos en el sector y reportaron posibles personas afectadas.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de 19 años que presentaba una herida de bala en el cráneo. Permanecía dentro de un vehículo estacionado en ese recinto.

Al evaluar a la víctima, los socorristas confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada de inmediato en estado delicado al Hospital Roosevelt, utilizando sirena abierta debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades informaron que la Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada del incidente y se presentó en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes e investigar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los posibles responsables ni el móvil del ataque.

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La PNC realiza diligencias en el estacionamiento donde fue encontrado el hombre herido en la zona 11. - Bomberos Municipales

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