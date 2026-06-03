Hombre herido es localizado dentro de un vehículo en estacionamiento de zona 11

Un hombre resultó herido en el marco de un incidente armado ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 3 de junio, en el interior de un parqueo ubicado en la 27 avenida y 5ª calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro le dan seguimiento a la emergencia.
Elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir una alerta de emergencia, ya que los transeúntes se percataron de disparos en el sector y reportaron posibles personas afectadas.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de 19 años que presentaba una herida de bala en el cráneo. Permanecía dentro de un vehículo estacionado en ese recinto.
Al evaluar a la víctima, los socorristas confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada de inmediato en estado delicado al Hospital Roosevelt, utilizando sirena abierta debido a la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades informaron que la Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada del incidente y se presentó en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes e investigar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los posibles responsables ni el móvil del ataque.