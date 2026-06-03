 Capturan a implicado en ataque contra exdirector adjunto de la PNC
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Capturan a implicado en ataque contra exdirector adjunto de la PNC

Saulo Pérez estaría implicado en el tiroteo ocurrido en la ruta al Atlántico donde murieron dos personas.

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Saulo Sebastián Pérez Sunún, detenido por estar implicado en ataque en ruta al Atlántico., PNC
Saulo Sebastián Pérez Sunún, detenido por estar implicado en ataque en ruta al Atlántico. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de Saulo Sebastián Pérez Sunún, de 26 años, quien presuntamente está vinculado con el ataque registrado el pasado fin de semana en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, el cual habría estado dirigido contra el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Helver Beltetón.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 31 de mayo, en el sector conocido como la "Cuesta del Águila", jurisdicción de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala, donde desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se trasladaban en un picop todo terreno.

Como resultado de este hecho de violencia fallecieron una mujer, de 25 años, y una adolescente, de 16 años. Asimismo, tres personas resultaron heridas al ser alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego. Mientras que el exjefe policial logró salir ileso.

Operativo para capturar al sospechoso

La PNC confirmó la detención de Pérez Sunún en el marco de un allanamiento que realizaron investigadores de la sección contra femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajaron en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.

El operativo se llevó a cabo en los residenciales Bosques de Linda Vista, zona 7 capitalina, donde se ubicó al sospechoso y se hizo efectiva la orden de aprehensión emitida en su contra el 2 de junio de 2026 por el delito de asesinato.

Como parte del proceso de investigación, los agentes secuestraron durante la diligencia un vehículo color blanco con placas P761KSK y tres teléfonos celulares.

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Celulares y vehículo decomisados al sospechoso de cometer el ataque armado en ruta al Atlántico. -

De acuerdo con los registros, Pérez Sunún estuvo recluido durante siete años en un centro correccional de menores en el 2016 a 2023 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y amotinamiento en dos ocasiones.

Enviado a prisión provisional

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales le dio a conocer los motivos de su detención a Saulo Sebastián Pérez Sunún. Durante la audiencia, se hizo mención de que hay indicios que respaldan su presunta implicación en el ataque registrado en contra del exdirector adjunto de la PNC.

Tras ser notificado formalmente, el órgano jurisdiccional programó para este jueves, 4 de junio, la audiencia de primera declaración. Mientras tanto, el sindicado fue enviado a guardar prisión al anexo del centro de detención "Pavoncito", ubicado en Fraijanes, Guatemala.

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