PNC investiga tiroteo del kilómetro 13 de ruta al Atlántico

Después del tiroteo que tuvo lugar la madrugada de este domingo, 31 de mayo de 2026, en el kilómetro 13 de la carretera al Atlántico, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció que realizará una investigación, considerando que la agresión fue en contra del exdirector adjunto de la institución Helver Beltetón.
La PNC informo que elementos del Departamento de Investigación de Delitos Contra la Vida, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se encargarán de las pesquisas, debido a que el ataque armado cobró la vida de dos mujeres, entre ellas una menor de edad.
El tiroteo ocurrió la mañana de este domingo, antes del amanecer, en el sector conocido como la "Cuesta del Águila", en un sector de la zona 18. Los agredidos se trasladaban en un picop todo terreno que se identificó con las placas particulares 001 DMM.
El crimen contra las dos mujeres desató una serie de reacciones en el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, porque algunas instituciones señalaron que las fallecidas residían en el área. El Colegio de Aplicaciones Integradas de Guastatoya emitió una esquela en la que lamentó el deceso de Dulce Abigaíl Rivas Beltetón.
El escrito afirma que la fallecida era estudiante del 5o. grado de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares, compañeros de grado y amigos. Nos unimos en oración rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y pidiendo fortaleza y resignación para su hogar en estos momentos de profunda tristeza", declararon las autoridades educativas en la esquela.
Lamentan trágica muerte tras tiroteo
El Centro Universitario de El Progreso, de la Universidad de San Carlos (USAC), también se manifestó por el trágico deceso de Dulce Abigaíl Rivas Beltetón y Dulce María Solorzano Matus. La instancia educativa confirmó que la primera de las mencionadas es hija de una profesional egresada de esa casa de estudios.
Asimismo, indicaron que Dulce María Solorzano Matus es estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado.
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) también reaccionó ante el deceso de Dulce Rivas Beltetón, destacando que es hija de una de sus participantes en la carrera de peluquero. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso", publicaron en los canales oficiales del Intecap de Guastatoya
Qué el recuerdo de su vida, sus enseñanzas y los momentos compartidos permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerle; Descanse en paz", expresó el Intecap.