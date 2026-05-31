 Emmanuel Macron se deshace en elogios a Luis Enrique
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Emmanuel Macron se deshace en elogios a Luis Enrique

El Presidente de Francia recibió este domingo en el Palacio del Elíseo a los bicampeones de la UEFA Champions League, el PSG.

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Delegación del PSG fue recibida por el presidente de Francia
Delegación del PSG fue recibida por el presidente de Francia / FOTO: EFE
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se deshizo en elogios hacia el entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, al que calificó de "director de orquesta extraordinario" que ha callado a todos los que le había criticado a su llegada al club parisino en 2023.

"No me olvido de todos los expertos de futbol que decían que iba a ser terrible cuando llegó Luis Enrique. Ayer vimos a un entrenador que fue un director de orquesta extraordinario. Es la mejor respuesta a todas las críticas. Las dos estrellas", declaró Macron, en la recepción en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico que se consagró campeón europeo este sábado por segunda vez consecutiva.

Tras apretar la mano del entrenador español, Macron también tuvo palabras de agradecimiento para el director deportivo, el portugués Luis Campos; el capitán del equipo, el brasileño Marquinhos; el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khlelaifi -de quien agradeció su apuesta en el club, incluso en los malos momentos-; y al francés Ousmane Dembélé.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se deshizo en elogios hacia el entrenador del PSG - EFE

Macron también elogia a Ousmane Dembélé.

"Tenemos un Balón de Oro con nosotros. Tenemos suerte, a Ousmane no le tembló el pulso ayer", se felicitó Macron, en alusión al penalti que el delantero anotó en el 63 ante el Arsenal que sirvió para igualar la final y llevarla a la tanda de penaltis que resultó favorable a los parisinos.

"Vibramos más allá de los 120 minutos. ¡Qué equipo! Ayer, gracias al PSG, Francia hizo en dos años lo que no había conseguido en 70 años de fútbol con dos títulos. El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo del PSG, de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Olympique de Marsella, acérrimo rival del PSG.

Tras esta recepción oficial, el PSG se dirigió al estadio del Parque de los Príncipes para una velada especial de fin de fiesta ante 48.000 personas en la que se incluirán espectáculos musicales.

Dembélé promete otra Champions para el PSG

En plena celebración ante miles de aficionados en París, Ousmane Dembélé aseguró: “El próximo año volveremos aquí para celebrar una tercera Liga de Campeones”.

*Información EFE.

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