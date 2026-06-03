 Guatemala: Temperaturas Históricas por El Niño
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Guatemala enfrentaría estas temperaturas históricas por El Niño: Zacapa podría acercarse al récord de 1991

El fenómeno de El Niño podría convertir a 2026 en uno de los años más calurosos para Guatemala.

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El Niño / FOTO: El Niño
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La posible llegada del fenómeno climático El Niño durante 2026 mantiene en alerta a expertos y autoridades en Guatemala. Lo anterior, debido a que podría provocar un aumento significativo de las temperaturas, una reducción de lluvias y una canícula más intensa de lo habitual.

Diversos pronósticos internacionales advierten que este evento podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años, elevando el riesgo de calor extremo en varias regiones del país. Según proyecciones del Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos y reportes divulgados por entidades nacionales, existe una alta probabilidad de que El Niño se establezca durante los próximos meses, generando condiciones más secas y cálidas.

Lo anterior, podría traducirse en temperaturas superiores a los promedios históricos, especialmente en el corredor seco, el oriente y algunas zonas del norte del territorio nacional. Uno de los departamentos que más preocupa es Zacapa, conocido por registrar algunos de los valores térmicos más elevados del país.

De hecho, el récord histórico de temperatura máxima en Guatemala continúa vigente desde abril de 1991, cuando el municipio de Estanzuela, Zacapa, alcanzó los impresionantes 46.8 grados Celsius. Los especialistas señalan que, aunque romper ese récord no está garantizado, las condiciones asociadas a El Niño podrían acercar nuevamente a Zacapa y otras regiones orientales a temperaturas extremas durante los meses de julio y agosto.

Más del fenómeno de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también advirtió recientemente que existe una alta probabilidad de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto de 2026, fenómeno que podría intensificar las olas de calor. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) monitorea constantemente la evolución de las condiciones climáticas.

Aunque la formación de El Niño aún se mantiene bajo observación, los expertos ya anticipan una canícula prolongada y episodios de calor intenso en varias regiones del país.

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Este es un logro que refuerza los esfuerzos científicos para salvar a una de las especies más amenazadas y emblemáticas de Guatemala.

Actualmente, algunas zonas de Guatemala ya reportan temperaturas cercanas a los 41 grados Celsius, una muestra de las condiciones extremas que podrían intensificarse en los próximos meses si el fenómeno termina consolidándose.

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