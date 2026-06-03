Nacimiento de Tres Crías de Lagarto Escorpión en La Aurora

El Parque Zoológico Nacional La Aurora anunció el nacimiento de tres nuevas crías de Heloderma charlesbogerti. Los nuevos integrantes son conocidos popularmente como lagarto escorpión o Niño Dormido, una de las especies de reptiles más amenazadas del planeta.
Este importante acontecimiento marca el segundo año consecutivo de nacimientos exitosos dentro de un programa de conservación desarrollado en Guatemala. La llegada de las tres crías representa un nuevo avance para la protección de esta especie endémica del país, cuya población silvestre se estima en apenas unos 500 individuos.
En 2025, el Zoológico La Aurora logró el primer nacimiento documentado de Heloderma charlesbogerti dentro de un programa de conservación ex situ en Guatemala y fuera de Estados Unidos, un hecho que ya había sido considerado histórico por especialistas. El lagarto escorpión está catalogado como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Su hábitat natural se encuentra principalmente en los ecosistemas de bosque seco y monte espinoso tropical del Valle del Motagua, además de una pequeña población localizada en las faldas del Volcán de Pacaya. Entre las principales amenazas que enfrenta la especie se encuentran la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la persecución por parte de las personas, los efectos del cambio climático y la limitada diversidad genética.
Más del lagarto escorpión
Actualmente, el proyecto protege ejemplares recuperados del tráfico ilegal y otros nacidos bajo cuidado profesional. La reproducción de esta especie representa un desafío científico considerable debido a su compleja biología y a su baja tasa reproductiva.
Para lograr estos resultados, el Zoológico La Aurora implementó protocolos especializados que incluyen monitoreo veterinario constante, ultrasonografía reproductiva, incubación artificial y manejo especializado de especies venenosas.
Las crías permanecieron aproximadamente seis meses en incubación bajo condiciones controladas antes de su eclosión exitosa. Según explicó el doctor Rowland Griffin, jefe de Conservación del Parque Zoológico Nacional La Aurora, estos nacimientos consecutivos demuestran la consolidación técnica y científica alcanzada por el programa guatemalteco.