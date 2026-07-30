Villa Nueva: Camión volcado obstaculiza el paso en “bajada del Zope”

Serias complicaciones para la movilidad vehicular se presentan este jueves, 30 de julio, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido al impacto que genera un accidente de tránsito ocurrido en la bajada del Zope, Bárcena.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y la unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica.
Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que el vehículo transportaba materiales de construcción, incluidas costaneras, por lo que se coordina el retiro de la carga, pues primero es necesario su movilización para proceder a quitar el camión y liberar el tramo.
El funcionario detalló que, mientras tanto, la circulación es lenta en el sector. Se trabaja utilizando un carril reversible para no dejar completamente interrumpido el paso.
"Es una mañana de jueves con bastantes complicaciones en la movilidad vehicular, por lo que la PMT le recomienda tomar las precauciones necesarias", dijo Quevedo.