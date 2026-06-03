 Presidente Arévalo destaca nueva Ley contra el Lavado
Nacionales

Arévalo destaca "menos espacio para el dinero del crimen organizado" tras aprobación de ley Antilavado

El presidente resaltó que al contar con esta normativa, recién aprobada por el Congreso, Guatemala le da un duro golpe al narcotráfico y el crimen organizado.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero. / FOTO: Gobierno de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo emitió un pronunciamiento este miércoles, 3 de junio, luego que el Congreso de la República aprobó una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia.

La nueva reglamentación, recién aprobada en la noche del martes, 2 de junio, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento.

A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.

Golpe al narcotráfico y crimen organizado

El gobernante dijo al respecto, en un mensaje difundido en redes sociales, que la nueva normativa "tiene un efecto claro: menos espacio para el dinero del crimen organizado, más protección para las familias guatemaltecas. Menos poder para el narcotráfico, más fortaleza para las instituciones del Estado".

Agregó que la iniciativa que fue avalada en las últimas horas por el Legislativo fue presentada por su administración. Según expuso, se planteó la propuesta porque se comprendió que no hay crimen organizado sin dinero que lo financie.

"Proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: en sus finanzas. Con esta ley, Guatemala contará con herramientas más modernas y más fuertes para perseguir las finanzas del narcotráfico, combatir las economías criminales y proteger nuestras instituciones", manifestó.

Según sus palabras, esta aprobación también fortalece la confianza en el país, protege la economía y permite cumplir con los estándares internacionales que garantizan transparencia y seguridad financiera.

Finalmente, expresó que su Gobierno sigue trabajando para que Guatemala sea un país donde prevalezca la ley, no el crimen, y que haya más prosperidad y oportunidades.

Arévalo destaca el papel del Ejército contra la “cruel” amenaza del narcotráfico

El presidente abordó el tema durante la ceremonia en la que seis oficiales fueron ascendidos a generales de Brigada.

En Portada

Arévalo destaca menos espacio para el dinero del crimen organizado tras aprobación de ley Antilavadot
Nacionales

Arévalo destaca "menos espacio para el dinero del crimen organizado" tras aprobación de ley Antilavado

01:57 PM, Jun 03
Contreras sobre Ley Antilavado: No es un favor, era una obligación que teníamos los congresistas con el pueblo de Guatemalat
Nacionales

Contreras sobre Ley Antilavado: "No es un favor, era una obligación que teníamos los congresistas con el pueblo de Guatemala"

11:27 AM, Jun 03
Guatemala enfrentaría estas temperaturas históricas por El Niño: Zacapa podría acercarse al récord de 1991t
Tendencias

Guatemala enfrentaría estas temperaturas históricas por El Niño: Zacapa podría acercarse al récord de 1991

02:32 PM, Jun 03
Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinhot
Deportes

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

02:20 PM, Jun 03
Pareja de Pedro Altán expone situaciones adversas en relación que llegó a su fint
Deportes

Pareja de Pedro Altán expone situaciones adversas en relación que llegó a su fin

01:40 PM, Jun 03

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFALiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar