Pareja de Pedro Altán pone fin a relación con futbolista

Pareja del futbolista de Municipal, Pedro Altán, dio por finalizada su relación con el reciente campeón nacional. Su mensaje que dio fin a una historia de amor fue publicada en una historia de Instagram en el perfil de @landre28pf.
"Así como todo empezó, todo tenía que terminar... hoy me desvinculo de la persona que amo, de mi parte siempre existió el apoyo, la fidelidad y el ‘vamos, tú podes’", comienza el mensaje que confirma el fin de una relación que tuvo altibajos.
La pareja de Altán expresó en su publicación que ella siempre quiso que todo mejorara de aquellas situaciones que estaban mal. Además, señala que en sus oraciones siempre estuvo Pedro Altán, a quien siempre le deseó lo mejor.
"Hoy me hago a un lado no por falta de amor si no por falta de seriedad de su parte", acusa la pareja de Pedro Altán. En es línea, la argumentación es devastadora: "Todo lo que él haga a mi espalda, que lo haga más feliz".
Otro momento que refleja lo dolorosa de esa relación fue cuando la pareja de Altán habla de momentos "difíciles". "Estos meses fueron un tanto difícil para mi persona, pero el día de hoy me desvinculo de Pedro Altán, ya nada me unirá a él y espero que Dios algún día pueda abrirle los ojos", escribió.
Asimismo, la pareja de Pedro Altán explicó que lo conoce desde hace tres años, y en ese período, siempre lo apoyó.
"Siempre fui incondicional, pero ahora que todo está bien y le salieron las cosas e sacó de su proceso feliz, pero cuando todo estaba mal, allí si me buscaba porque sabe que en las malas sus "amigos" nunca están".
Una vida llena de señalamientos
Pedro Altán es un futbolista que se dio a conocer con Municipal, y su destreza en el campo llevó a los expertos del futbol en asegurar que sería una gran promesa en el medio nacional y más allá de sus fronteras.
Pero luego de desbordar calidad dentro del terreno de campo, vino una etapa complicada para "Pedrito" y fue todo lo relacionado con su sobrepeso, situación que quedó expuesta a nivel internacional cuando en una Copa Oro, un reconocido relator expuso su sobrepeso, lo que causó gran impacto a nivel nacional.
Posterior a ello, Altán se sometió a una etapa para recuperar su estado físico, el cual había estado en altibajo en el último tiempo.
Asimismo, a Pedro Altán se le acusa de actos fuera de la línea de un futbolista profesional de primer nivel.
Hasta el momento, Pedro Altán no ha emitido pronunciamiento ante esta ruptura amorosa.