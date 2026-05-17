Pedro Altán vive momento especial tras la final de ida

El centrocampista guatemalteco, Pedro Altán, fue elegido el jugador MVP del juego de la final de ida entre Municipal y Xelajú, en un juego disputado el sábado por la noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Pedro Altán cerró al 89 un triunfo del "Mimado de la Afición" por 4-1 ante los "Superchivos", una anotación que los propios aficionados de Municipal saben que puede ser un gol de título.
Tras el partido, representantes de la Liga Nacional otorgaron un galardón de el jugador del partido a Pedro Altán, quien quiso aprovechar ese momento especial para ser fotografiado con personas que significan mucho para él.
En la maya que divide la grada con el terreno de juego, Altán se acercó y pidió ser fotografiado con dos aficionados que aparecían del otro lado con una sonrisa de satisfacción de ver a su ídolo lograr algo valioso.
Asimismo, más adelante, se vio cómo Pedro Altán posó junto a sus familiares en otra foto dentro del terreno de juego mostrando el premio del MVP del partido.
"No hemos ganado nada"
Tras el término de la final de ida, Pedro Altán fue entrevistado por la televisión abierta y dejó esta declaración: "Sí, fue una gran final, pero sabemos que falta un tiempo. Sabemos que todavía falta el partido en Quetzaltenango; ellos son fuertes de locales".
Pedro Altán añadió: "No hemos ganado nada".
"Recibimos la anotación temprano y supimos sobreponernos y eso es importante", aseveró Altán.
El jugador de Municipal también se refirió a la diferencia que hubo tras la expulsión, por doble amarilla, de Jorge Aparicio. En ese sentido, Altán dijo: "Creo que nosotros estábamos haciendo un buen juego, ellos estaban tirados atrás igual con Aparicio".
Municipal llevará una ventaja de tres goles al Mario Camposeco para el duelo que definirá al campeón nacional, en ese sentido, el cuadro de casa debe ganar por una diferencia de tres goles para forzar el alargue o de cuatro para ser campeón.
PALABRAS DEL MVP DEL PARTIDO— un capybara (@andresgaroRM) May 17, 2026
PEDRO ALTAN: "no hemos ganada nada"
Mensaje de tranquilidad , bien bien ! pic.twitter.com/okpI6Yy0j3