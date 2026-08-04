Medidor RSAM: Monitoreo y Actividad de Tremores Volcánicos

La constante actividad volcánica en Guatemala y el trágico saldo de la potente erupción del volcán de Fuego en 2018 obligaron a las autoridades a incrementar el monitoreo volcánico. Así lo explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), quien detalló el equipo con el que actualmente cuentan para este ejercicio que permite la vigilancia y la prevención.
Según explicó, el monitoreo multiparamétrico actual desarrolla diferentes metodologías para entender la actividad volcánica.
Uno de los sistemas detallados como un electrocardiograma para volcanes es el RSAM, que significa Real-time Seismic-Amplitude Measurement (Medida de la Amplitud Sísmica en Tiempo Real), una herramienta científica clave para medir la energía de las vibraciones del suelo, calcular promedios de temblores y vigilar volcanes activos.
El equipo que permite una alerta temprana de actividad volcánica del Insivumeh está compuesto por:
- 7 sensores sísmicos
- 4 sensores de infrasonido
- 4 cámaras web con constante vigilancias
- Estudios paralelos a través de imágenes satelitales
- Equipos para vigilar la ceniza, el cambio e incremento de temperatura
- Monitoreo de dióxido de azufre, que es un precursor del incremento del magma
Equipo de monitoreo volcánico
Este equipo permite la vigilancia de los tres volcanes activos del país, Fuego, Santiaguito y Pacaya.
De acuerdo con el científico, horas antes de que declare la actividad volcánica se incrementan las pulsaciones dentro del coloso que son registradas por los sensores sísmicos.
Una de las características comunes de la actividad volcánica, explosiva como la de este 3 de agosto, es el tremor acústico, un sonido como de locomotora que tipifica la entrada en acción del coloso.
El volcán de Fuego entró en actividad la mañana del lunes, 3 de agosto, y a partir de esta madrugada ha registrado incrementos significativos que mantienen en alerta roja a tres departamentos, Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
De acuerdo con Rojas, históricamente este coloso ha mostrado que puede mantener una actividad explosiva y crítica por 72 horas, por lo que consideran que podría extenderse hasta ese plazo la actual fase.