Resultado Guatemala vs Estados Unidos Premundial Sub-20 2026

Las selecciones de Estados Unidos y de Guatemala jugaron esta noche en el estadio Universitario BUAP, de Puebla, México, por un boleto a las semifinales del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf y a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.
Sebastián Bini, técnico de la "Bicolor" chapina, utilizó al portero Álvaro Medrano, ausente en los partidos ante Antigua y Barbuda (4-0) y México (0-4), y que, tras su debut ante Costa Rica (derrota 0-1), había sido relegado, pero esta noche, en el partido de la vida de muchos jugadores tuvo la oportunidad de defender la portería chapina.
Guatemala pegaba primero
En los primeros minutos del partido, Guatemala tuvo oportunidad de marcar, pero no aprovechó un contragolpe armado por Marvin Ávila. Estados Unidos respondió al 18 cuando Colin Guske frente a Medrano falló su remate, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada de Jaidyn Contreras.
Al 17 ocurrió una situación inesperada. El jugador nacional Omar Bolaños se vio obligado a cambiarse zapatos, algo que molestó al técnico Sebastián Bini. La orden vino por parte del árbitro guyanés Shavin Greene.
Superado los 20 minutos, Estados Unidos mantenía el control del esférico, pero ambos seleccionados no tenían registrado remates a puerta. Además, los estadounidenses sumaban su primer amonestado al 22, y era Jaidyn Contreras.
Estados Unidos armó otro buen contragolpe al 25, el cual fue conducido por Contreras, pero una posición adelantada terminó por anular la jugada que había desembocado en dos remates dentro del área. Se salvaba Guatemala, y Estados Unidos empezaba a merecer la anotación.
Al 28, Guatemala ensució el partido tras una grosera falta de Julio Ramos a Contreras, y ante eso reaccionó Cooper Sánchez con un empujón. Posteriormente, los guatemaltecos respondieron y se generó una trifulca, la cual tuvo como saldo, amarilla para el chapín Ramos.
Al 35, vino la sorpresa en Puebla. En el primer remate directo a portería, Marvin Ávila la estrelló en el travesaño, y el rebote le quedó a Óscar de León, quien de cabeza venció al portero Kayne Rizvanovich para el sorpresivo 0-1 a favor de los de Sebastián Bini.
El gol de Óscar era el primero que recibía Estados Unidos en todo el Premundial Sub-20, ya que llegó a este partido con marca de 11 goles a favor y tres porterías imbatibles, pero fue Guatemala quien logró anotarles ese gol.
Dos minutos más tarde, nuevamente Ávila atacó por la derecha, y cedió a su compañero, quien remató a puerta, pero rechazó Rizvanovich, y en el rebote, Julio Ramós desaprovechó la oportunidad de oro para aumentar en el marcador.
Al 43, Medrano se hizo el lesionado en un balón dividido con Contreras para ir enfriando el partido en el cierre del partido.
El árbitro Shavin Greene agregó cuatro minutos, y en el 45+4 llegó el empate estadounidense a través de un tiro de esquina y luego que la defensa nacional estuviese desconcentrada. Un remate en un mar de piernas de Brandon Dayes dio la igualdad, merecida, en el compromiso de cuartos de final del Premundial Sub-20.
Clasificación mundialista para Estados Unidos
Estados Unidos tuvo la oportunidad de marcar al 50, pero un remate de larga distancia de Colin Guske se estrelló en el para izquierdo del portero Álvaro Medrano.
El inicio del segundo tiempo era un infiero para Guatemala. Un concierto de errores en defensa daba la posibilidad para que Estados Unidos tuviese al menos tres oportunidades de gol, además de otra pelota al travesaño (Rubén Ramos). Era un arranque decepcionante para los chapines.
Al 55, el guatemalteco Jeffrey Interiano se salvó de ser expulsado tras dar un manotazo a su rival. Lamentablemente Guatemala perdía la cabeza en el momento clave del partido.
En medio de un partido complicado, Selvin Sagastume ejecutó al 58 un tiro libre, el cual se estrelló en el travesaño estadounidense. El cuadro norteamericano se salvaba de la catástrofe.
Llegando a la frontera del 70, llegó el 2-1 merecido para Estados Unidos con el gol de Din Klapija, un jugador de origen croata y que juega en las inferiores del Leipzig en Alemania.
Al 75, la historia se terminaba para Guatemala ya que Estados Unidos hacía el 3-1 gracias al tanto de Joshua Torquato. Se desmoronaba la "Bicolor", que no pudo repetir la hazaña del 2011.
En la jornada de este martes 4 de agosto, los primeros clasificados al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 fueron Costa Rica y Estados Unidos. Este miércoles 5, se juegan las otras dos llaves de cuartos de final: Canadá vs. Jamaica (16:30 horas GT) y México vs. Panamá (20:00 horas GT).