 Criterios de desempate en la final del Apertura 2025
¿Cuáles son los criterios de desempate en la final del Apertura 2025?

En esta instancia la posición en la clasificación general ya no se toma en cuenta.

Acción en la final de ida del Apertura 2025 entre Antigua GFC y Municipal - Alex Meoño
Acción en la final de ida del Apertura 2025 entre Antigua GFC y Municipal / FOTO: Alex Meoño

La final del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco ha puesto nuevamente en el centro de la conversación los criterios de desempate, un aspecto reglamentario que cobra especial relevancia en las series a ida y vuelta. Antigua GFC dio un golpe de autoridad en el partido de ida al imponerse 2-0 a Municipal, gracias a las anotaciones de Francisco Apaolaza y Óscar Santis. El resultado no solo acerca al conjunto colonial al bicampeonato, sino que también le permite manejar la serie con mayor tranquilidad de cara a la vuelta, sabiendo que cada detalle reglamentario puede marcar la diferencia.

A diferencia de las rondas previas del torneo, la final no contempla ningún criterio de desempate basado en la posición en la tabla general. En esta instancia definitiva, el reglamento es claro: si el marcador global termina igualado tras los 90 minutos del partido de vuelta, la serie se definirá mediante tiempos extra y, de persistir la paridad, por la vía de los lanzamientos desde el punto penal. Esto obliga a Municipal a buscar al menos dos goles en el encuentro de vuelta para forzar la prórroga y mantener vivas sus aspiraciones al título.

Antigua GFC parte con ventaja

Este formato contrasta con lo ocurrido en los cuartos de final y semifinales, donde sí se aplicó el criterio de mejor ubicación en la fase de clasificación. En esas rondas, un empate en el marcador global favorecía al equipo mejor posicionado en la tabla acumulada del torneo. Municipal, que terminó la fase regular en el primer lugar, contaba entonces con esa ventaja deportiva, mientras que Antigua GFC cerró la clasificación en la tercera posición. Sin embargo, en la final, todos esos beneficios quedan anulados en favor de una definición puramente deportiva en la cancha.

Con el 2-0 conseguido en la ida del Apertura 2025, Antigua GFC confía en que la historia vuelva a sonreírle y pueda coronarse una vez más en la Liga Nacional. La final de vuelta se disputará este sábado 27 de diciembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un escenario que promete alta tensión y emociones intensas.

Municipal, por su parte, está obligado a buscar una remontada histórica para alcanzar su título número 33, en una serie donde ya no hay margen para especular y donde los criterios de desempate garantizan un desenlace sin ventajas previas para ninguno de los dos.

Celebración de Antigua en la final de ida del Apertura 2025 - Alex Meoño

