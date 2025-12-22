 El dato que ilusiona a Antigua y lo acerca al bicampeonato
Deportes

El dato que ilusiona a Antigua y lo acerca al bicampeonato

Antigua llega a la final de vuelta del Apertura con una ventaja clave y un antecedente alentador: siempre que ganó o empató la ida ante Municipal, terminó siendo campeón. Conoce los antecedentes:

Celebración de Antigua en la final de ida del Apertura 2025 - Alex Meoño
Celebración de Antigua en la final de ida del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Antigua GFC dio un golpe de autoridad en la final de ida del Torneo Apertura 2025 al imponerse 2-0 a Municipal, un resultado que no solo lo acerca al bicampeonato, sino que también reactiva un antecedente estadístico que llena de ilusión a la afición panza verde. Los goles de Francisco Apaolaza y Óscar Santis reflejaron la superioridad mostrada por el conjunto colonial, que supo manejar los tiempos del partido y aprovechar sus momentos para quedar a solo 90 minutos —o un poco más— de levantar su sexto título en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.

Más allá del marcador, existe un dato que invita al optimismo en Antigua: siempre que ha ganado o empatado el partido de ida de una final frente a Municipal, ha terminado coronándose campeón. Este patrón comenzó en el Apertura 2016, cuando Antigua ganó 2-1 en la ida y, pese a caer 1-0 en la vuelta, se impuso en la tanda de penales por 5-4. Aquella tarde marcó el inicio de una rivalidad intensa en finales, con los coloniales encontrando la manera de salir airosos en los momentos decisivos.

Antigua ha sido superior a Municipal en las finales

La historia volvió a repetirse en el Apertura 2017. En esa ocasión, Antigua y Municipal empataron 1-1 en el primer duelo, pero en la vuelta el equipo verde se impuso 2-1 para quedarse con el campeonato. La única excepción a esta tendencia se dio en el Apertura 2019, cuando Municipal ganó la ida 1-0 y, tras un empate 2-2 en el partido definitivo, logró consagrarse campeón. Sin embargo, la balanza volvió a inclinarse del lado de Antigua en el Clausura 2025, torneo en el que un empate sin goles en la ida fue seguido por una victoria colonial en la vuelta que terminó en título.

Ahora, con el 2-0 conseguido en la ida del Apertura 2025, Antigua GFC confía en que la historia vuelva a jugar a su favor. La final de vuelta se disputará este sábado 27 de diciembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal buscará una remontada histórica para alcanzar su título número 33.

Cabe recordar que en esta instancia el gol de visitante no tiene valor, por lo que un empate en el global llevaría el partido a la prórroga y, de persistir la igualdad, a la definición por penales. Mientras tanto, Antigua se aferra a sus antecedentes y a su buen momento futbolístico para soñar con un nuevo campeonato.

Apertura 2025: Antigua vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2025: Antigua vs. Municipal / Alex Meoño

