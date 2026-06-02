Queda en suspenso resolución que devolvía edificio a empresa vinculada a Baldizón

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este martes 2 de junio otorgar un amparo provisional al Ministerio Público (MP), con lo cual se deja en suspenso la decisión que ordenó la devolución de una propiedad a una entidad vinculada al excandidato a la Presidencia de la República, Manuel Baldizón.
Con la decisión de los magistrados de la referida instancia queda en suspenso el fallo dictado por el Juzgado de Extinción de Dominio y ratificado, en su momento, por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, en la que se ordenaba devolver el edificio conocido como Vista Panorámica a la empresa Regal Group, S.A., relacionada con el político y empresario.
De acuerdo con la información, los togados otorgaron el amparo considerando que las circunstancias lo hacen aconsejable.
Acciones relacionadas con el edificio
El pasado 21 de abril, por unanimidad, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio rechazó las acciones planteadas por el MP y la Procuraduría General de la Nación, y confirmó la resolución que ordenó la devolución del edificio.
En esa ocasión, la sala señaló que no era procedente decretar la extinción de dominio del inmueble, debido a la existencia de un proceso civil en curso relacionado con el mismo bien.
Asimismo, indicó que durante el proceso no se logró demostrar que el edificio haya sido adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas, uno de los elementos necesarios para aplicar la extinción de dominio.
Con esa decisión, se confirmó la resolución del juez Jaime Delmar Gonzales, quien en el 2025, no decretó la extinción del bien inmueble debido a que se encuentra un proceso civil en desarrollo; sin embargo, la resolución de la Corte Suprema deja en suspenso la devolución del inmueble a la empresa vinculada al político y empresario.