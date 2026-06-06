Alejandra Higueros pone a Guatemala en la cima del taekwondo

El taekwondo guatemalteco continúa cosechando éxitos en la escena internacional gracias a la sobresaliente actuación de Alejandra Higueros, quien se convirtió en la número uno del ranking mundial de World Taekwondo en la modalidad de freestyle poomsae. La atleta nacional alcanzó la cima de la clasificación tras acumular 181.99 puntos, un logro histórico que la consolida como una de las máximas referentes de esta disciplina a nivel global y coloca el nombre de Guatemala en lo más alto del deporte mundial.
El poomsae es una de las modalidades competitivas del taekwondo y consiste en la ejecución de secuencias técnicas que combinan movimientos de ataque y defensa de manera precisa y sincronizada. A diferencia del combate, donde los atletas se enfrentan directamente, en el poomsae los competidores son evaluados por jueces que califican aspectos como la técnica, la potencia, el equilibrio, la coordinación y la presentación. Dentro de esta especialidad existe el freestyle poomsae, una variante más dinámica que incorpora elementos acrobáticos, saltos, giros y expresiones artísticas, permitiendo a los atletas demostrar creatividad además de un alto nivel técnico.
Alejandra Higueros hace historia para Guatemala
La destacada posición de Higueros adquiere aún mayor relevancia al considerar que también figura entre las mejores exponentes del poomsae reconocido, modalidad en la que actualmente ocupa el tercer lugar del ranking mundial. Su desempeño refleja años de preparación, disciplina y constancia, factores que le han permitido mantenerse entre la élite internacional y competir de igual a igual con las principales potencias de este deporte.
El protagonismo de Guatemala en el ranking de World Taekwondo no se limita a la actuación de Higueros. En la clasificación femenina de freestyle, Lucía Icuté ocupa la cuarta posición con 88.45 puntos, mientras que César Aguilar se sitúa en el séptimo lugar de la rama masculina con 60.98 unidades. Estos resultados evidencian el crecimiento sostenido que ha experimentado el poomsae guatemalteco en los últimos años, fruto del trabajo conjunto de atletas, entrenadores y dirigentes que han impulsado el desarrollo de esta disciplina en el país.
Con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales, Alejandra Higueros y César Aguilar continúan su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, segunda parada del Ciclo Olímpico 2025-2028. Además, junto con Lucía Icuté, forman parte del Programa de Retención de Talento del Comité Olímpico Guatemalteco, iniciativa que brinda apoyo económico a deportistas de alto rendimiento. Los recientes resultados confirman que Guatemala se ha convertido en una referencia mundial del poomsae y alimentan las expectativas de seguir conquistando logros históricos en los años venideros.