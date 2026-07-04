 Arévalo envía saludo a la presidenta electa Keiko Fujimori

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Nacionales

Bernardo Arévalo envía saludo a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori

El Presidente de la República utilizó sus canales oficiales para expresar sus mejores deseos para la presidenta electa, Keiko Fujimori.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente de la República, Bernardo Arévalo, envió un saludo de felicitación a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, este sábado, 4 de julio de 2026, por medio de sus canales oficiales en su cuenta de X, ante Twitter.

Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú", expresó el gobernante.

En el mensaje, al mandatario también externó sus mejores deseos "para este nuevo reto" de la mandataria electa del país sudamericano.

Además del mandatario Bernardo Arévalo, otros lideres internacionales se unieron al saludo hacia la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Uno de los gobiernos en reaccionar fue el de la Unión Europea (UE) quien felicitó a Fujimori, por su victoria electoral.

La UE expresó su interés en "colaborar con la nueva administración" y "profundizar aún más en el diálogo político". Keiko Fujimori fue declarada oficialmente como ganadora de la contienda electoral de Perú el viernes pasado, tras tres contiendas en las que participó.

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Fujimori declarada ganadora en Perú

Según expertos en política, Fujimori es hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000). Tras los escrutinios del proceso más recuente, fue declarada oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En la recién pasada contienda electoral, Fujimori venció al candidato izquierdista, Roberto Sánchez, por un margen de 49.641 votos.

Tras su victoria en las urnas, la presidenta electa sostuvo una reunión virtual con el presidente de Argentina, Javier Milei, para hablar de cooperación y relaciones bilaterales.

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