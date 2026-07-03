Controversia por libertad a acusado de embestir a motorista

Una manifestación se llevó a cabo este viernes, 3 de julio, en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir justicia en el caso de Larkin Daniel Morales, el motorista que fue embestido por un conductor el año pasado y que perdió la pierna como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la agresión.
El joven afectado se presentó al lugar junto con su madre, Mónica Cuque, y otras personas con el fin de pronunciarse en contra de la reciente resolución emitida por la jueza Verónica Ruiz, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien le concedió medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, el automovilista señalado en el caso.
La madre solicitó que se respete el Estado de derecho y señaló que espera que otro juzgador continúe el proceso penal pues, a su criterio, durante el proceso la togada ha mostrado cierta inclinación a favor del sindicado.
"Se logró notar que ella indica que hay posibles lesiones. Y no puede haber posibles lesiones cuando la amputación es un hecho. Esa frase no compete a lo que realmente se está viviendo. Ella todavía quiere, según entendemos, cambiar la figura penal que hasta el momento el caso de mi hijo mantiene. Y la figura legal ya está bien avanzada en el proceso y ahora no puede ser que todo lo que se ha hecho se caiga de un momento a otro", expresó.
En ese sentido, apeló al sistema de justicia a que se apliquen las leyes como corresponde y se siga el proceso contra Acevedo. Aseguró que él se encuentra en condiciones adecuadas para enfrentar los cargos en su contra. Sus palabras surgieron porque expuso que, aparentemente, él estaría buscando alegar que su situación de salud amerita seguir en libertad.
En tanto, Morales señaló que teme que otros casos similares queden en la impunidad. "Hago un llamado a todos los guatemaltecos, ya que me siento bastante indignado. Una preocupación muy grande de lo que está pasando en el país, ya que han sucedido muchos accidentes gravísimos y me da miedo que otros casos no vayan a buen puerto, sino que la justicia siempre favorezca a los criminales que tratan de quitarle la vida a las personas", señaló.
Benefician a sindicado
El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió ayer revocar la prisión preventiva que se había ordenado contra Carlos Acevedo Navas, el automovilista señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales, y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas:
- Arresto domiciliario.
- Caución económica de Q15 mil.
- Registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público.
- Arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).
Acevedo está señalado del delito de homicidio en grado de tentativa, un cargo que, durante la audiencia donde se le benefició, se expuso por parte de la fiscalía que no admite que se otorgue libertad.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.