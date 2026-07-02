Motorista embestido: acusado recibe arresto domiciliario

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió este jueves, 2 de julio, otorgar medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, el automovilista señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales en un sector de la zona 9 capitalina, un hecho que le generó graves lesiones que incluyen la amputación de una pierna.
En horas de la mañana se desarrolló la audiencia para revisión de medidas, en la cual la abogada defensora, Delmy Castañeda, solicitó la revocatoria de prisión preventiva en la que se mantenía desde hace meses el sindicado y expresó la disposición de enfrentar el proceso penal, pero en libertad.
Por su parte, el Ministerio Público emitió sus argumentos en los que se opuso a la petición planteada por los abogados de Acevedo, pues se consideró que existe riesgo de evadir a la justicia y que exista obstaculización a la averiguación de la verdad.
"Los peligros procesales subsisten, Es evidente laa ctitud asumida por el hoy procesado el día de los hechos. Esa actitud agresiva que tuvo en contra de la humanidad de la víctima. Aunado a ello, perfectamente se encuentra el peligro procesal. También, el delito (que se le imputa) de homicidio en grado de tentativa no goza de medida sustitutiva", expresó la representante de la Fiscalía.
A pesar de la negativa expresada, la jueza Verónica Ruiz, del referido Tribunal, expuso que se hizo el análisis correspondiente del expediente y la petición de la defensa y se determinó que era procedente otorgar el beneficio requerido por Acevedo.
En ese sentido, se le revocó la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas:
- Arresto domiciliario.
- Caución económica de Q15 mil.
- Registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público.
- Arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).
En ese contexto, el acusado podrá recuperar su libertad al momento de realizar el pago respectivo de la caución y quedar a la espera del juicio en su contra, pero permaneciendo en su hogar.
Familiares de víctima rechazan beneficio
La decisión del tribunal de otorgarle libertad a Acevedo fue recibida entre lágrimas por los familiares de Larkin Morales, el motorista que fue arrollado por el automovilista en septiembre de 2025 en un sector de la zona 9.
"Es increíble lo que pasa en Guatemala. Si este caso no tiene buen fin, estamos perdidos como país. Es cierto que hay derechos internacionales y que se consolidan con los derechos de acá, pero son los jueces quienes toman la decisión. Entonces, yo realmente pongo como responsable a la justicia del país, les dejo la responsabilidad penal y civil de lo que pase tanto con el señor (sindicado) como del futuro de mi hijo", expresó Mónica Cuque Yuman, madre del joven agredido.
Mientras tanto, Fernando Guerra, abogado y querellante en el caso, aseguró estar sorprendido por la libertad concedida a Acevedo, en especial porque manifestó que la ley es clara y prohíbe en este tipo de situaciones que se dé estos beneficios. Por ello, adelantó que se hará uso de los recursos respectivos en respuesta a la decisión que emitió el tribunal.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.