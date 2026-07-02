 Motorista embestido: acusado recibe arresto domiciliario

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
87
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Nacionales

Señalado de embestir a motorista es beneficiado con arresto domiciliario

Carlos Acevedo Navas enfrenta proceso penal por estar señalado de atropellar a Larkin Morales, quien perdió una pierna.

Compartir:
Carlos Acevedo Navas, procesado por embestir a un motorista en zona 9, en audiencia donde se le revocó la prisión preventiva el jueves 2 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Carlos Acevedo Navas, procesado por embestir a un motorista en zona 9, en audiencia donde se le revocó la prisión preventiva el jueves 2 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió este jueves, 2 de julio, otorgar medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, el automovilista señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales en un sector de la zona 9 capitalina, un hecho que le generó graves lesiones que incluyen la amputación de una pierna.

En horas de la mañana se desarrolló la audiencia para revisión de medidas, en la cual la abogada defensora, Delmy Castañeda, solicitó la revocatoria de prisión preventiva en la que se mantenía desde hace meses el sindicado y expresó la disposición de enfrentar el proceso penal, pero en libertad.

Por su parte, el Ministerio Público emitió sus argumentos en los que se opuso a la petición planteada por los abogados de Acevedo, pues se consideró que existe riesgo de evadir a la justicia y que exista obstaculización a la averiguación de la verdad.

"Los peligros procesales subsisten, Es evidente laa ctitud asumida por el hoy procesado el día de los hechos. Esa actitud agresiva que tuvo en contra de la humanidad de la víctima. Aunado a ello, perfectamente se encuentra el peligro procesal. También, el delito (que se le imputa) de homicidio en grado de tentativa no goza de medida sustitutiva", expresó la representante de la Fiscalía.

A pesar de la negativa expresada, la jueza Verónica Ruiz, del referido Tribunal, expuso que se hizo el análisis correspondiente del expediente y la petición de la defensa y se determinó que era procedente otorgar el beneficio requerido por Acevedo.

En ese sentido, se le revocó la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas:

  • Arresto domiciliario.
  • Caución económica de Q15 mil.
  • Registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público.
  • Arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).

En ese contexto, el acusado podrá recuperar su libertad al momento de realizar el pago respectivo de la caución y quedar a la espera del juicio en su contra, pero permaneciendo en su hogar.

Familiares de víctima rechazan beneficio

La decisión del tribunal de otorgarle libertad a Acevedo fue recibida entre lágrimas por los familiares de Larkin Morales, el motorista que fue arrollado por el automovilista en septiembre de 2025 en un sector de la zona 9.

"Es increíble lo que pasa en Guatemala. Si este caso no tiene buen fin, estamos perdidos como país. Es cierto que hay derechos internacionales y que se consolidan con los derechos de acá, pero son los jueces quienes toman la decisión. Entonces, yo realmente pongo como responsable a la justicia del país, les dejo la responsabilidad penal y civil de lo que pase tanto con el señor (sindicado) como del futuro de mi hijo", expresó Mónica Cuque Yuman, madre del joven agredido.

Mientras tanto, Fernando Guerra, abogado y querellante en el caso, aseguró estar sorprendido por la libertad concedida a Acevedo, en especial porque manifestó que la ley es clara y prohíbe en este tipo de situaciones que se dé estos beneficios. Por ello, adelantó que se hará uso de los recursos respectivos en respuesta a la decisión que emitió el tribunal.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Erwin Barrios Torres asume como ministro de Energía y Minast
Nacionales

Erwin Barrios Torres asume como ministro de Energía y Minas

01:29 PM, Jul 02
FLACSO cuestiona proceso electoral universitario y alerta sobre sus repercusiones nacionalest
Nacionales

FLACSO cuestiona proceso electoral universitario y alerta sobre sus repercusiones nacionales

01:18 PM, Jul 02
Señalado de embestir a motorista es beneficiado con arresto domiciliariot
Nacionales

Señalado de embestir a motorista es beneficiado con arresto domiciliario

11:25 AM, Jul 02
Cuenta regresiva para el cierre del vertedero de AMSA: ¿Qué pasará con la basura de la región?t
Nacionales

Cuenta regresiva para el cierre del vertedero de AMSA: ¿Qué pasará con la basura de la región?

09:42 AM, Jul 02
VIDEO: Dramático rescate de Hernán Gil, tras ocho días bajo los escombros en Venezuelat
Internacionales

VIDEO: Dramático rescate de Hernán Gil, tras ocho días bajo los escombros en Venezuela

02:26 PM, Jul 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoBrasilredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar