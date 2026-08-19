 Paul Pogba vuelve a quedarse sin equipo
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Paul Pogba vuelve a quedarse sin equipo

De campeón del mundo a quedar nuevamente sin club: Pogba apenas tuvo protagonismo en el Mónaco, afectado por lesiones y por la falta de ritmo tras su suspensión por dopaje.

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Paul Pogba vuelve a jugar después de dos años de espera - OneFootball
Paul Pogba vuelve a jugar después de dos años de espera / FOTO: OneFootball
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Paul Pogba vuelve a quedarse sin equipo. El centrocampista francés y el Mónaco acordaron poner fin de manera anticipada al contrato que los vinculaba hasta junio de 2027, una decisión anunciada este miércoles y que marca un nuevo capítulo de incertidumbre en la carrera del campeón del mundo de 2018.

El conjunto monegasco explicó que ambas partes coincidieron en que los objetivos trazados al inicio de la relación se cumplieron solo de manera parcial. Aunque la entidad destacó la profesionalidad y la determinación mostradas por Pogba, también reconoció que la separación no era el desenlace esperado cuando el futbolista llegó al club en junio de 2025, después de cumplir una suspensión de 18 meses por dopaje durante su etapa en la Juventus.

El calvario de Paul Pogba tras ser suspendido por dopaje

El principal problema para Pogba fueron las lesiones y la dificultad para recuperar su mejor versión. De acuerdo con la prensa deportiva francesa, el Mónaco ya había comunicado semanas atrás su intención de terminar el vínculo. En la temporada anterior, el mediocampista de 33 años apenas disputó seis encuentros de liga, mientras que durante la pretemporada solo participó 45 minutos en un amistoso frente al Saint Priest, el pasado 18 de julio.

La salida del Mónaco vuelve a dejar en el aire el futuro de un futbolista que alguna vez fue una de las grandes figuras del fútbol mundial. Pogba inició su carrera profesional en el Manchester United, pasó por la Juventus y posteriormente regresó al conjunto inglés, antes de volver a Turín y enfrentar la suspensión que frenó su trayectoria.

Ahora, tras su breve regreso al fútbol de alto nivel con el Mónaco, deberá buscar un nuevo destino para intentar relanzar una carrera marcada en los últimos años por las lesiones y los problemas extradeportivos.

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Paul Pogba es nuevo jugador del AS Mónaco - AS Mónaco

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