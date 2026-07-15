Mineduc investiga maltrato en centro educativo

Luego que en redes sociales se hiciera viral el video de una supuesta agresión verbal por parte de una docente a un escolar en un centro educativo ubicado en Ciudad Peronia, en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que inició una investigación para esclarecer los hechos registrados.
La cartera educativa indicó que, desde que tuvo conocimiento del material audiovisual, activó el protocolo correspondiente para verificar la información y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
De forma preliminar, el Mineduc señaló que la información recabada permite identificar que las imágenes corresponderían a un centro educativo ubicado en Ciudad Peronia.
La Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur lleva a cabo las diligencias e investigaciones en el establecimiento con el objetivo de esclarecer lo sucedido y establecer las acciones que correspondan de conformidad con la normativa vigente.
Dicha cartera reiteró que brindará seguimiento al caso mediante los procedimientos institucionales establecidos para garantizar el debido proceso y determinar las medidas que procedan una vez concluya la investigación.
En el video difundido en redes sociales, una docente grita a un pequeño y le pide que deje de llorar en repetidas ocasiones.