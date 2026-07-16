 Polvo del Sáhara llega a Guatemala: Autoridades explican sus efectos y cómo reducir los riesgos

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Polvo del Sáhara llega a Guatemala: Autoridades explican sus efectos y cómo reducir los riesgos

Las mayores concentraciones de partículas se presentarán a partir del viernes 17 de julio.

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polvo desierto del Sahara,
polvo desierto del Sahara / FOTO:
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Las autoridades guatemaltecas alertaron sobre el ingreso al país de una masa de polvo proveniente del desierto del Sáhara que afectará la calidad del aire. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicó que las mayores concentraciones del fenómeno natural se presentarán a partir del próximo viernes.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dijo en un comunicado que el polvo del Sáhara ocurre cuando partículas de arena y minerales son transportadas desde el Norte de África hacia el continente americano.

Este fenómeno consiste en una masa de aire caliente y seca que es impulsada por los vientos alisios sobre el Atlántico Norte, cuya intensidad máxima anual se registra entre mediados de junio y mediados de agosto.

Las autoridades científicas destacan que estas nubes son la principal fuente de polvo atmosférico y de material particulado fino en la región, transportando partículas de menos de 10 y 2,5 micras de diámetro (invisibles para el ojo humano).

Según los expertos guatemaltecos, la actual masa de polvo comenzará a dispersarse y a salir del territorio del país centroamericano a partir del próximo 23 de julio.

En Guatemala, de acuerdo con los análisis del Insivumeh, el fenómeno provocará un ambiente más cálido y generará una reducción de la calidad del aire, sobre todo en áreas donde se registren las mayores concentraciones de partículas.

Recomiendan evitar la exposición prolongada

La Conred instó a la población que sufre de enfermedades respiratorias, a los adultos mayores, mujeres embarazadas y a los menores de edad a no exponerse de forma prolongada al aire libre cuando se perciba mayor presencia de partículas.

Además, hizo un llamamiento a los guatemaltecos a utilizar mascarillas si realizan actividades al aire libre y acudir a los servicios de salud de forma inmediata si tienen dificultades para respirar.

Las autoridades enfatizaron que debido al alto contenido de material particulado y a que la masa posee cerca de un 50 % menos de humedad que la atmósfera tropical promedio, el fenómeno puede provocar inflamación en las vías aéreas, tos, molestias en la garganta e irritación en los ojos y la piel.

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