Nueva masa de polvo del Sahara afectará calidad del aire hoy

Una nueva masa de polvo del Sahara llegará a Guatemala esta semana, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), generando condiciones particulares en el ambiente del país.
El fenómeno, previsto para ingresar este 15 de julio, consiste en partículas de arena y minerales que viajan desde el norte de África hasta el continente americano debido a las corrientes atmosféricas. El Insivumeh detalló que las concentraciones más altas de polvo se registrarán a partir del viernes 17 de julio, prolongándose su presencia hasta el jueves 23, cuando comenzará a dispersarse fuera del territorio nacional.
Impacto ambiental y riesgos para la salud
Durante el paso de este fenómeno por Guatemala, las temperaturas tenderán a incrementarse y la calidad del aire podría verse reducida especialmente en áreas con acumulaciones significativas de partículas. Este escenario puede representar un riesgo mayor para ciertos sectores de la población, en particular para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas, quienes presentan mayor sensibilidad ante estas condiciones.
La presencia del polvo puede agravar síntomas respiratorios y contribuir a molestias como tos, irritación en los ojos y dificultad para respirar. Por ello, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas durante los días de mayor concentración de partículas en el ambiente.
Recomendaciones
Las autoridades enfatizan la importancia de mantenerse informados y seguir acciones preventivas para minimizar los efectos del polvo del Sahara en la salud. INSIVUMEH y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) han difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales del INSIVUMEH y CONRED, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y se emitirán reportes periódicos.
- Evitar la exposición prolongada al aire libre en los días de mayor concentración de partículas, sobre todo en zonas donde se perciba el fenómeno con mayor intensidad.
- Utilizar mascarilla si se presentan molestias respiratorias o si es indispensable realizar actividades al aire libre.
- Acudir a los servicios de salud en caso de presentar dificultades para respirar, irritación severa en los ojos o cualquier síntoma inusual relacionado con la calidad del aire.
- Reportar cualquier emergencia al número 119, habilitado para atender incidentes relacionados con la salud o reacciones adversas al polvo.
La presencia de esta masa de polvo es un fenómeno recurrente en la región pero requiere vigilancia especial para proteger la salud de la población. Las autoridades subrayan la importancia de tomar precauciones adicionales si se pertenece a grupos de riesgo y seguir de cerca los comunicados oficiales emitidos durante los días en que el polvo permanecerá sobre el territorio guatemalteco.