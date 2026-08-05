Mujer muestra comportamiento extraño en tienda de celulares

Un video captado por una cámara de seguridad dentro de un establecimiento de accesorios para celulares en Mendoza, Argentina, generó conmoción en redes sociales luego de mostrar el extraño comportamiento de una mujer que ingresó al local y protagonizó una escena que sorprendió a la trabajadora del lugar.
En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en diferentes plataformas digitales, se observa a la clienta frente al mostrador mientras sostiene las manos de la empleada. La joven permanece inmóvil mientras la mujer comienza a mover la cabeza de forma brusca en varias ocasiones y a lanzar frases que llamaron la atención de quienes observaron la grabación.
Durante el momento captado por la cámara, la mujer grita expresiones como: "¡Abrí la puerta!", "¡Sacame de acá!" y "¡Escoria de la luz!", mientras mantiene una actitud que generó desconcierto en la trabajadora.
El video termina de manera repentina y no muestra qué ocurrió después dentro del establecimiento, por lo que se desconoce cómo finalizó la situación o qué sucedió con la mujer.
¿Problema de salud o una crisis personal?
Tras ser compartido en redes sociales, el material provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Algunos aseguraron que la escena parecía sacada de una película de terror y comenzaron a especular que podría tratarse de una supuesta posesión, debido a los gritos y movimientos de la mujer.
Sin embargo, otros usuarios pidieron evitar conclusiones y señalaron que el comportamiento mostrado podría estar relacionado con algún problema de salud o una crisis personal, por lo que consideraron importante analizar el caso desde una perspectiva médica.
Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la mujer ni las causas que provocaron su reacción dentro del negocio ubicado en Mendoza. El video continúa circulando y generando debate entre quienes intentan encontrar una explicación a la extraña escena registrada por la cámara de seguridad.