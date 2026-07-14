Onda del Este: Lluvias generalizadas en Guatemala

Las condiciones meteorológicas para este martes, 14 de julio, muestran un panorama marcado por el arribo de una onda del este que traerá lluvias y actividad eléctrica en buena parte de Guatemala durante la noche y madrugada, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Las regiones del Caribe, la Franja Transversal del Norte y Boca Costa serán las más afectadas por la acumulación de lluvias, según revela el mapa de pronóstico emitido por la entidad. Este fenómeno atmosférico también podría influir en otras zonas, provocando precipitaciones generalizadas a lo largo del territorio nacional.
Temperaturas por regiones
Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, destacó que las temperaturas máximas para hoy oscilarán entre los 33 y 35 grados en las zonas del Norte, Caribe, Boca Costa y el Pacífico, mientras que en la región del altiplano y el área central se esperan valores menores, entre los 24 y 26 grados.
Mientras tanto, el occidente registrará temperaturas de hasta 23 o 24 grados, condiciones que deben tomarse en cuenta para planificar actividades al aire libre o desplazamientos.
En las zonas más cálidas, el clima exigirá precaución ante la posibilidad de golpes de calor, mientras que en el altiplano y occidente el ambiente será más fresco pero acompañado de nubosidad y lluvias dispersas.
Recomendaciones y monitoreo constante
El Insivumeh reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales institucionales para recibir actualizaciones sobre posibles cambios en las condiciones climáticas que podrían afectar la movilidad, especialmente en áreas donde se pronostican los mayores acumulados de lluvia.
Las zonas del Caribe, Franja Transversal del Norte y Boca Costa permanecen bajo alerta por lluvias intensas.
Los expertos indicaron que para este martes se espera actividad eléctrica significativa acompañando las lluvias, lo que puede representar riesgos para quienes se encuentren al aire libre durante la noche.
Ante el actual panorama, las autoridades reforzaron la importancia de consultar la información emitida por Insivumeh de manera periódica y tomar las medidas pertinentes para proteger viviendas, cultivos y actividades diarias ante eventuales deslaves o inundaciones en zonas vulnerables.