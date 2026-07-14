 Alta Verapaz: Hallan cuerpos de hombres arrastrados por río

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Nacionales

Localizan cuerpos de tres personas arrastradas por corriente en Alta Verapaz

Las víctimas fueron halladas en el interior de una cueva por donde atraviesa el río Chitcoj, en Santa María Cahabón.

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Área donde fueron localizados los cuerpos de tres hombres arrastrados por un río en Santa María Cahabón, Alta Verapaz., Bomberos Municipales Departamentales
Área donde fueron localizados los cuerpos de tres hombres arrastrados por un río en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que fueron localizados los cuerpos sin vida de las tres personas que se encontraban desaparecidas desde la semana pasada tras ser arrastradas por la corriente de un río en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Desde el 9 de julio surgió la alerta con respecto a que se había perdido el rastro de estos hombres. Se informó que, en circunstancias no establecidas, habían quedado atrapados en el afluente que se encontraba crecido por el impacto de las lluvias que han azotado esa región.

Los cuerpos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda durante los últimos días y finalmente, en horas de la tarde del lunes 13 de julio, se estableció el punto donde se encontraban las víctimas.

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Los cuerpos de los tres hombres desaparecidos tras ser arrastrados por una corriente en Alta Verapaz fueron hallados dentro de una cueva. - Bomberos Municipales Departamentales

Proceso de rescate

Los elementos de la Patrulla Especial de Rescate de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), en coordinación con personal del Ejército de Guatemala, ubicaron inicialmente a dos de los afectados, lamentablemente sin signos vitales.

Los fallecidos fueron identificados como Alejandro Chub Sacul, de 49 años, y Alberto Cholom, de 38 años, ambos eran originarios de la aldea Sesaltul.

Sus cuerpos permanecían en el interior de una cueva de aproximadamente 200 metros de profundidad, por donde atraviesa el río Chitcoj, en jurisdicción de la aldea Xalitzul, Santa María Cahabón.

Mientras tanto, las labores de búsqueda permanecieron activas para localizar a la otra persona reportada como desaparecida y minutos después dieron resultados positivos. El cuerpo de Eduardo Asij, de 55 años, fue localizado a una profundidad aproximada de 500 metros en el interior de la cueva.

"Los rescatistas realizaron técnicas de rescate con cuerdas, parihuela y linternas para efectuar la extracción de manera segura", explicó un portavoz de la institución de socorro.

Añadió que los equipos que llevaron a cabo la localización y recuperación de los desaparecidos declararon el cierre de las operaciones y coordinaron con el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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Extracción de los tres cuerpos de los hombres desaparecidos tras ser arrastrados por una corriente en Santa María Cahabón. - Bomberos Municipales Departamentales

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