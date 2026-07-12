Buscan 3 desaparecidos en Santa María Cahabón, Alta Verapaz

Bomberos Municipales Departamentales desarrollan un operativo de búsqueda y rescate este domingo, 12 de julio de 2026, a lo largo del río Oxcec, porque comunitarios de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, reportaron que tres vecinos están desaparecidos, como consecuencia de una crecida del afluente por las recientes lluvias.
Los rescatistas explicaron que este es el cuarto día de trabajos de búsqueda y localización en el área. Actualmente, los rescatistas trabajan por medio de dos fuerzas de tarea, realizando el rastreo de los desaparecidos en distintos lugares; hasta el momento han cubierto varias aldeas del municipio, informaron los paramédicos.
Los procedimientos para dar con los desaparecidos incluyen recorridos a pie y verificaciones dentro del agua, para ese efecto, los rescatistas portan vestimenta especial y equipo adecuado. En imágenes compartidas por los rescatistas se puede observar que los bomberos utilizan chumpas reflectivas, casco, iluminación y hasta neumáticos.
Los rescatistas también reciben el apoyo de varios civiles, entre los que figuran vecinos y familiares de los desaparecidos. Algunos pobladores utilizan lanchas inflables para llegar hasta donde pudieran estar los desaparecidos.
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Desaparecidos permanecían en la comunidad Chimoxan
Medios locales informaron que los tres desaparecidos pertenecen a la comunidad de Chimoxan, donde permanecían cuando se confirmó su desaparición. En imágenes, mostraron que en el lugar hay un río que atraviesa la comunidad, por lo que no descartan que los desaparecidos hayan sido arrastrados por el afluente.
Mientras tanto, los cuerpos de rescate mostraron que los equipos de trabajo para la búsqueda y rescate de los afectados inició labores desde muy temprano, cuando partieron hacia el lugar en donde se realiza la búsqueda de los tres desaparecidos.
Los trabajos para encontrar a los afectados continúan en el área, pese a que las condiciones climáticas no descartan que se den más lluvias en el sector.