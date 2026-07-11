Alcoholemia: 12 conductores dieron positivo en una noche

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), informó que en ese municipio continúan realizando operativos con pruebas de alcoholemia, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito que dejen personas fallecidas y heridas. Como consecuencia, la comunicadora reportó que en una sola noche, del viernes pasado, las autoridades contabilizaron un total de 12 conductores que dieron positivo.
Según la comunicadora, durante el primer semestre del 2026 se han reportado 500 accidentes de tránsito en la jurisdicción de Villa Nueva, los cuales han dejado el saldo de 13 personas fallecidas y 57 usuarios de la vía con heridas. La entrevistada hizo un llamado a la prevención ante el número de víctimas fatales y la cantidad de usuarios lesionados en este tema.
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que también ha realizado pruebas de alcoholemia en diferentes partes del país y de la Ciudad de Guatemala. En una de las acciones de prevención, las autoridades localizaron a un motorista que manejaba de manera errática.
Al realizarle la prueba de alcoholemia, el conductor de la motocicleta dio positivo, por lo que fue detenido y puesto a la disposición de las autoridades judiciales. La PNC informó que continuará con las acciones de prevención en este tema y con las acciones para prevenir y evitar carreras clandestinas.
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Consecuencias de dar positivo a la prueba de alcoholemia
Santos resaltó que las personas que dan positivo a la prueba de alcoholemia superan el nivel de alcohol en la sangre que se permite para conducir. En consecuencia, alertó porque esos conductores pierden las capacidades volitivas, que es una de las principales causas de muerte de personas en hechos de tránsito.
La comunicadora lamentó que esta situación haya causado luto en varios hogares guatemaltecos, porque los accidentes dejan víctimas mortales y han causado consecuencias graves en las personas que han resultado heridas.
En cuanto a las multas, Santos indicó que las sanciones económicas van de los Q10 mil a Q25 mil por falta para los vehículos del transporte pesado. Además, las autoridades decomisan los vehículos cuyos conductores son sorprendidos manejando tras beber.
Asimismo, la comunicadora relató que la entidad del tránsito que representa hace esfuerzos diarios para prevenir esta situación. Sin embargo, la mayoría de conductores que incurren en esta falta son responsables de carros livianos y de motocicletas.