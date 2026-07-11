 Anuncian plan de protección ante extorsiones por el bono 14

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Anuncian plan de protección ante extorsiones por el Bono 14

En respuesta a la exigencia del “bono 14” por parte de extorsionistas, la PNC anunció un plan de protección a trabajadores y empresarios.

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La PNC informó que incrementará los operativos de prevención para evitar el repunte de extorsiones. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene planes y acciones de prevención, ante las amenazas de estructuras criminales que pretenden coaccionar a los trabajadores, pilotos y empresarios del transporte público con el cobro ilegal de un "bono 14". En ese sentido, la instancia de seguridad informó que realizará un despliegue estratégico inmediato.

Como parte de las medidas de seguridad, la PNC aseguró que se  activó un plan de contingencia y protección integral, que incluye el incremento de operativos de vigilancia, puestos de control móviles y se reforzó la presencia policial encubierta en las rutas de mayor vulnerabilidad.

Según la PNC, estas acciones por la exigencia de un "bono 14", de parte de los extorsionistas, se establece una acción permanente, no temporal, porque el compromiso de las fuerzas de seguridad es continuo.

"Se han reasignado recursos para garantizar que la presencia policial sea sostenida, respondiendo de manera contundente a las demandas del sector", aseguró la PNC, por medio de un comunicado.

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Seguridad por pago del Bono 14

Con el lema, "el fruto de tu trabajo se respeta", la PNC explicó que El Bono 14 es un derecho de los guatemaltecos y que las fuerzas de seguridad están completamente preparadas para defender la integridad física de la población y proteger sus bienes materiales.

Señores transportistas: No están solos. Acérquense, confíen en su institución y denuncien", instó la PNC en el comunicado compartido.

La PNC aseguró que la información proporcionada por medio de las denuncias "es la herramienta más poderosa para capturar y neutralizar a los delincuentes".

La entidad agregó que la denuncia es 100% anónima y para ello pidió utilizar las líneas 110 y 1561. Asimismo, aseguraron que la PNC no dará tregua a la extorsión y que se fortalecerá los operativos para proteger al sector transporte.

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