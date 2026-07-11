Cierran dos carriles del ascenso de Villalobos por trabajos

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que este sábado, 11 de julio de 2026, se reportan trabajos de reparación vial en el tramo conocido como el ascenso de Villalobos. La entidad explicó que en ese lugar se realizan trabajos de fundición por parte de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV).
Las autoridades viales advirtieron que en el lugar se cerraron dos carriles, desde el centro a la derecha, para realizar las labores de prevención en el área. Según las imágenes compartidas, las cuadrillas de trabajo instalaron maquinaria, andamios y grúas en los dos carriles ocupados para las labores.
La PMT de Villa Nueva informó que en esta parte del ascenso de Villalobos se ejecutan trabajos de fundición de concreto. Agentes de la citada autoridad del tránsito trabajan en el lugar con el objetivo de regular el paso de vehículos y agilizar el tránsito vehicular en el área.
El vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, consideró que este fin de semana el tránsito sobre la carretera al Pacífico será complicado porque se espera mayor carga vehicular a causa de pago del bono 14. Por esa razón, el comunicador resaltó que se espera mayor demanda de vehículos en las cercanías de los centros comerciales.
Congestionamiento hacia el sur durante el fin de semana
Quevedo señaló que para este fin de semana se espera alto flujo de vehículos en dirección hacia el sur del país, porque muchos guatemaltecos aprovechan el fin de semana para salir de paseo a las playas del sur.
Asimismo, el portavoz señaló que otra carretera con alta demanda de automotores será la que une los poblados de Barcena a Milpas Altas, porque varias personas viajarán hacia la Antigua Guatemala y a los departamentos de occidente durante el sábado y domingo.
La PMT de Villa Nueva añadió que estará dando apoyo los operativos que se realizan en distintos puntos, apoyando el trabajo de autoridades como la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. En ese orden, mantendrán activo su plan de trabajo de pruebas de alcoholemia, con el fin de evitar accidentes de tránsito.