Hombre fallece tras robo de motocicleta en zona 5

Un hecho de violencia ocurrido este viernes, 10 de julio, cobró la vida de una persona en la 41 avenida y 12 calle "B" de la colonia Jardines de la Asunción, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que la víctima fue atacada por asaltantes.
Los Bomberos Municipales informaron que fueron alertados sobre la presencia de una persona herida por arma de fuego. Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron al paciente; sin embargo, constataron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
La víctima fue identificada como Marco Antonio Gonzales, de 46 años.
De acuerdo con información preliminar, el hombre se desplazaba en su motocicleta cuando fue perseguido por sujetos desconocidos. Tras darle alcance, los atacantes lo despojaron del vehículo de dos ruedas y posteriormente le dispararon en repetidas ocasiones, lo cual le provocó la muerte en el lugar.
La Policía Nacional Civil se presentó al lugar donde ocurrió la agresión y cerró la zona para preservar las posibles evidencias. Mientras tanto, el personal del Ministerio Público envió equipos para realizar las diligencias correspondientes.
Otro hecho de violencia en zona 5
Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego en la colonia Arrivillaga, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El hecho se registró en horas de la madrugada de este viernes, 10 de julio.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, socorristas fueron alertados sobre una persona herida en el lugar. Al arribar, técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo atención médica.
Hasta el momento se desconoce la identidad del herido, así como las causas del ataque.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7