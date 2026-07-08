 Hombre resulta herido durante presunto asalto en Mixco

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Hombre resulta herido durante presunto asalto en Mixco

El hecho ocurrió en la colonia Lo de Fuentes.

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El hombre herido en el asalto en zona 11 de Mixco fue ingresado a un hospital., Bomberos Municipales
El hombre herido en el asalto en zona 11 de Mixco fue ingresado a un hospital. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un hombre de 42 años resultó herido por arma de fuego, tras ser víctima de un presunto asalto en la 4.ª calle "B" y 11.ª avenida de la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, fueron requeridos tras un ataque armado en el sector. Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a Alejandro Tunchez, quien presentaba una herida de bala en la pierna derecha.

Tras brindarle atención prehospitalaria, los socorristas lo trasladaron al Hospital General de Accidentes del IGSS 7-19 para recibir atención médica especializada.

Según información preliminar, el hombre habría sido víctima de un asalto.

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