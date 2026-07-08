Encuentran dos cuerpos en vía pública en zona 18

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que, durante la madrugada de este miércoles 8 de julio, fueron localizadas dos personas fallecidas en la vía pública en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 50 Compañía fueron notificados sobre la presencia de dos bultos sospechosos en una de las calles del sector, específicamente frente al lote 5 y manzana 25, por lo que trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación respectiva y constataron que se trataba de dos cuerpos humanos que permanecían dentro de bolsas plásticas de color negro.
"En la evaluación, los socorristas confirmaron que se trata de dos personas. Se desconoce si se trata de hombres o mujeres, tomando en cuenta las circunstancias en las que fueron encontradas", explicó la institución.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar del hallazgo para llevar a cabo las diligencias de investigación y conocer las circunstancias de este hecho. También gestionaron el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se harán los análisis para confirmar la identidades de las víctimas.
Abandonan dos cuerpos en la vía pública en zona 12
Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados el pasado 21 de abril en la 11 avenida y 26 calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades implementaron las diligencias en seguimiento del caso.
Durante horas de la mañana, los vecinos observaron que en la vía pública, específicamente sobre una banqueta, permanecían dos bultos de los que no podían determinar su contenido. En ese contexto, notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC).
El personal que acudió al sector constató que se trataba de dos cadáveres que estaban envueltos en plásticos y sábanas, por lo que procedió a cerrar el área con el fin de preservar los posibles indicios y quedó a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.