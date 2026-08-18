 Localizan dos cuerpos en Cerro Gordo, zona 21
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Localizan dos cuerpos en Cerro Gordo, zona 21

Las víctimas fueron abandonadas en la vía pública envueltas en bolsas plásticas.

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Área donde fueron localizados los dos cuerpos abandonados en la vía pública en zona 21., Bomberos Voluntarios
Área donde fueron localizados los dos cuerpos abandonados en la vía pública en zona 21. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro dieron a conocer que este martes, 18 de agosto, fueron localizadas dos personas fallecidas en la 7ª calle y 3ª avenida final de la colonia Cerro Gordo, en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, las víctimas fueron abandonadas en la vía pública. Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas.

El hallazgo ocurrió durante horas de la madrugada cuando la presencia de los bultos sospechosos captó la atención de los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los socorristas y las fuerzas de seguridad.

Fue el personal de la 78ª compañía de la referida institución el que hizo la verificación correspondiente y constató que se trataba de dos cadáveres. Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que fueron encontrados, no fue posible determinar si son hombres o mujeres ni tampoco la posible causa de muerte.

Elementos de Bomberos Voluntarios permanecen en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes, quienes realizarán los procedimientos de rigor para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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