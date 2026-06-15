Hombre muere tras ataque armado en zona 21

Un ataque armado cobró la vida de una persona durante la madrugada de este lunes, 15 de junio, en el sector 1, lote 14, manzana 89, asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.
Durante las primeras horas de la jornada, cuando todavía gran parte de los habitantes se encontraban descansando, las detonaciones de proyectiles de arma de fuego que se escucharon de repente activaron las alarmas en ese sector. Y, al percatarse de que había una persona afectada, los vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales se trasladaron de inmediato al referido punto para atender este incidente. En el lugar fue localizado un hombre con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.
"Los técnicos en urgencias médicas le realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que la víctima no contaba con signos vitales. Las heridas en órganos vitales provocaron el fallecimiento de forma inmediata", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que la persona no ha sido identificada, solo se pudo determinar que tiene una edad aproximada de 20 años.
La Policía Nacional Civil se presentó y resguardó la escena, mientras permaneció a la espera de que acudieran las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias de ley.