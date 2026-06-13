Chofer de tráiler muere en ataque armado de ruta al Pacífico

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que un ataque armado cobró la vida de un chofer de tráiler en el kilómetro 137.8 de la carretera al Pacífico este sábado, 13 de junio de 2026. Los paramédicos indicaron que la víctima mortal quedó dentro de la cabina de la unidad de transporte de carga, con varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego.
Paramédicos del casco negro alertaron a las autoridades, como Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP), para que se hicieran cargo del caso y del escenario del crimen. Autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones (Provial-CIV) confirmaron los trabajos de investigación en el lugar.
Provial aseguró que el ataque armado ocurrió en el área de Chicacao, departamento de Suchitepéquez. Asimismo, indicó que en el lugar se mantiene cerrado el carril derecho con dirección a oriente.
La entidad compartió un video en el que se puede observar que el vehículo del transporte pesado quedó en uno de los carriles de la referida carretera, por lo que agentes de esa entidad tuvieron que llevar a regular el paso vial, para evitar accidentes de tránsito.
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Ataque armado ocurrió en la madrugada
Según las imágenes difundidas por las autoridades, el ataque armado ocurrió antes del amanecer en el citado lugar. Fueron otros usuarios de la vía quienes denunciaron el hecho de violencia cometido por razones que aún son investigadas por las autoridades.
El vocero de Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, agregó que el fallecido fue identificado como Jimmy Martínez, de 43 años. Asimismo, el comunicador precisó que el crimen fue cometido en el sector conocido como "La Cuesta de Palofox".
Técnicos en Urgencias Médicas de la 63 compañía fueron quienes atendieron la emergencia, desde la estación ubicada en el municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez.