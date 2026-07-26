Inicia el camino de Guatemala en la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2026 abrirá el telón esta semana con la participación de cuatro representantes de la Liga Nacional de Guatemala: Deportivo Mixco, Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC. Los clubes chapines buscarán protagonismo en el certamen regional, donde Xelajú MC llega con un cartel especial tras haber sido el subcampeón de la edición anterior. El torneo representa una nueva oportunidad para que el fútbol guatemalteco continúe consolidando su crecimiento frente a los mejores equipos de Centroamérica.
El primer equipo nacional en entrar en acción será Deportivo Mixco. Los chicharroneros visitarán este martes 28 de julio al Olimpia de Honduras en un compromiso programado para las 20:00 horas. Un día después será el turno de Antigua GFC y Xelajú MC. Los coloniales enfrentarán como visitantes al Alianza de El Salvador, mientras que los superchivos se medirán al Alajuelense de Costa Rica en un duelo que revive la final de la Copa Centroamericana del año pasado, cuando el conjunto costarricense se impuso en la definición por penales. Ambos encuentros comenzarán a las 20:00 horas.
Todo listo para el inicio de la Copa Centroamericana
La participación guatemalteca en la primera jornada concluirá el jueves 30 de julio, cuando Municipal reciba al CS Cartaginés de Costa Rica en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. El partido, programado para las 21:00 horas, tendrá un ingrediente especial, ya que el equipo costarricense es dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, quien volverá a enfrentar a un club de su país desde el banquillo rival.
Los cuatro representantes nacionales llegan a la competencia tras disputar la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Nacional. Municipal inició con una victoria de 2-0 sobre Mixco, Antigua GFC debutó con un sólido triunfo de 3-1 frente a Marquense y Xelajú MC sufrió un revés de 1-0 ante el recién ascendido Deportivo San Pedro. Con estos antecedentes, los equipos guatemaltecos buscarán trasladar sus aspiraciones al plano internacional y comenzar con buen pie una nueva edición de la Copa Centroamericana.