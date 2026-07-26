 Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría
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Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría

Tras un inicio de temporada complicado, Lando Norris volvió a lo más alto del podio en Hungría y devolvió a McLaren al camino del triunfo antes del receso.

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Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría de la Formula 1 - EFE
Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría de la Formula 1 / FOTO: Agencia EFE
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El Gran Premio de Hungría marcó el esperado renacer de Lando Norris en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren convirtió la pole position en una victoria impecable sobre el Hungaroring, repitiendo el éxito conseguido un año atrás en el mismo escenario. Con este resultado, Norris sumó el duodécimo triunfo de su carrera y estrenó su casillero de victorias en la presente campaña, además de darle a McLaren su primera celebración del año antes del tradicional receso veraniego.

Tras conquistar el campeonato mundial en 2025, Norris había atravesado un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, en Budapest encontró la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo. El inglés dominó la prueba de principio a fin, administrando con solvencia el ritmo de carrera y resistiendo cualquier intento de presión. Detrás de él finalizó el neerlandés Max Verstappen, quien aprovechó el abandono de Oscar Piastri para ascender al segundo lugar, mientras que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, completó el podio tras una sólida actuación.

Norris recupera las buenas sensaciones

La carrera también estuvo marcada por la frustración de McLaren, que acarició un doblete hasta que un problema en la caja de cambios obligó a Piastri a abandonar cuando marchaba segundo a falta de 14 vueltas. En tanto, Lewis Hamilton perdió posiciones tras recibir una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el carril de boxes, situación que permitió a Charles Leclerc finalizar por delante del siete veces campeón del mundo. Entre los diez primeros también destacaron Isack Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, en una competencia que ofreció intensidad hasta el final.

Para los pilotos españoles, la jornada dejó poco para celebrar. Fernando Alonso cruzó la meta en la decimocuarta posición, mientras que Carlos Sainz terminó decimonoveno, lejos de la lucha por los puntos.

Con el Gran Premio de Hungría concluido, la Fórmula 1 entra ahora en su habitual pausa de cuatro semanas. Equipos y pilotos aprovecharán este periodo para preparar el tramo decisivo del campeonato, que se reanudará con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Norris buscará confirmar que su triunfo en Budapest fue el inicio de una nueva etapa ganadora.

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Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría de la Formula 1 - Agencia EFE

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