Matt Evans anota su primer gol en el futbol austriaco

El mediocampista guatemalteco Matt Evans vivió un debut soñado con el Wacker Innsbruck al marcar su primer gol oficial con el conjunto austriaco durante la primera ronda de la Copa de Austria. El equipo recibió al Reichenau y celebró una sólida victoria por 3-0 frente a su afición, en un encuentro que también representó el estreno competitivo del futbolista nacional con su nuevo club.
Aunque Evans comenzó el compromiso en el banquillo de suplentes, recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego al minuto 67, cuando el Wacker Innsbruck ya tenía una ventaja de dos goles. Lejos de conformarse con sumar sus primeros minutos, el guatemalteco mostró personalidad y aprovechó los espacios en el tramo final del partido para hacerse presente en el marcador.
Llegó el debut de Matt Evans en Austria
El premio a su esfuerzo llegó al minuto 90, cuando definió para establecer el 3-0 definitivo, firmando así su primer gol en el fútbol de Austria. El tanto representa un inicio prometedor para Evans, quien buscará consolidarse como una pieza importante del equipo durante la temporada.
Cabe destacar que el mediocampista juega en calidad de préstamo con el Wacker Innsbruck, mientras que sus derechos deportivos continúan perteneciendo al Los Angeles FC de la Major League Soccer.
Tras superar con éxito su primer compromiso oficial, el siguiente reto para Matt Evans y el Wacker Innsbruck será el arranque de la segunda división de Austria, previsto para el próximo fin de semana. En la primera jornada del campeonato, el conjunto austriaco recibirá al SW Bregenz en un partido programado para las 10:30 horas de Guatemala. Con el impulso de este exitoso debut, Evans iniciará el camino junto a su equipo con la ilusión de luchar por el ascenso a la Bundesliga de Austria.