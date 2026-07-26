 Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer
Nacionales

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer

Atletas de diferentes edades se reunieron en la Avenida Reforma para celebrar la Carrera Fundecan Salvavidas este domingo.

Compartir:
-
Varios guatemaltecos se unieron en apoyo a la lucha de los pacientes que luchan contra el cáncer. / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bajo el lema "tu lucha también es la mía", cientos de corredores se agruparon en la Avenida Reforma durante este domingo, 26 de julio de 2026, para celebrar la carrera 5k y 10k de la Fundación de amigos contra el Cáncer) Fundecán Salvavidas. Cuando el reloj marcó las 7:30 horas, los organizadores dieron el banderazo de salida para iniciar el recorrido.

Según el cronograma, el recorrido de la carrea constó de varios circuitos sobre la Avenida Reforma. La línea de salida y la meta se estableció a la altura de la 12 calle de la zona 10. Durante un recorrido se pudo constatar la presencia de atletas de diferentes edades, quienes llenaron la vía de alegría, mientras hacían sus ejercicios de calentamiento.

Como forma de apoyo al pago de radioterapias de las personas con cáncer, cada participante en la carrera Fundecán Salvavidas aportó una donación de Q100 para participar en el evento deportivo. "Con la compra de tu boleto, ayudas a que Fundecán recaude fondos para tratamientos en contra del cáncer de mama", informaron los organizadores en sus canales oficiales.

Los deportistas participantes llegaron con varios atuendos deportivos e incluso algunos disfraces. Entre los corredores se pudo apreciar que uno de los atletas decidió llegar a la carrera contra el cáncer con un traje del Chapulín Colorado.

En otras noticias: Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico

Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico

Según el departamento de sismología del Insivumeh, el temblor ocurrió a las 15:36 horas, aunque no se reporta alarma entre la población.

Salida y meta de la carrera contra el cáncer

La carrera Fundecán Salvavidas se desarrolla en diferentes modalidades, una de ellas es la de 5 kilómetros y la otra de 10 kilómetros. En ese contexto, los participantes darán vueltas sobre la Avenida Reforma hasta completar el recorrido en las ramas, femenina y masculina.  

Para quienes son ajenos a la actividad se sugiere usar rutas alternas como la 6ª. avenida de la zona 9, debido a que la actividad deportiva ocupa varias cuadras de la Avenida Reforma.

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer | Alex Meoño

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer / Alex Meoño

En Portada

Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armados

08:25 AM, Jul 26
Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncert
Nacionales

Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer

07:39 AM, Jul 26
El guatemalteco Matt Evans anota su primer gol en el futbol austriacot
Deportes

El guatemalteco Matt Evans anota su primer gol en el futbol austriaco

08:13 AM, Jul 26
Barcelona confirma a su rival para el Trofeo Joan Gampert
Deportes

Barcelona confirma a su rival para el Trofeo Joan Gamper

07:33 AM, Jul 26
Un campeón del US Open cambia el tenis por el futbolt
Deportes

Un campeón del US Open cambia el tenis por el futbol

07:15 AM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar