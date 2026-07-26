Celebran carrera 5k y 10k en apoyo a pacientes con cáncer

Bajo el lema "tu lucha también es la mía", cientos de corredores se agruparon en la Avenida Reforma durante este domingo, 26 de julio de 2026, para celebrar la carrera 5k y 10k de la Fundación de amigos contra el Cáncer) Fundecán Salvavidas. Cuando el reloj marcó las 7:30 horas, los organizadores dieron el banderazo de salida para iniciar el recorrido.
Según el cronograma, el recorrido de la carrea constó de varios circuitos sobre la Avenida Reforma. La línea de salida y la meta se estableció a la altura de la 12 calle de la zona 10. Durante un recorrido se pudo constatar la presencia de atletas de diferentes edades, quienes llenaron la vía de alegría, mientras hacían sus ejercicios de calentamiento.
Como forma de apoyo al pago de radioterapias de las personas con cáncer, cada participante en la carrera Fundecán Salvavidas aportó una donación de Q100 para participar en el evento deportivo. "Con la compra de tu boleto, ayudas a que Fundecán recaude fondos para tratamientos en contra del cáncer de mama", informaron los organizadores en sus canales oficiales.
Los deportistas participantes llegaron con varios atuendos deportivos e incluso algunos disfraces. Entre los corredores se pudo apreciar que uno de los atletas decidió llegar a la carrera contra el cáncer con un traje del Chapulín Colorado.
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Salida y meta de la carrera contra el cáncer
La carrera Fundecán Salvavidas se desarrolla en diferentes modalidades, una de ellas es la de 5 kilómetros y la otra de 10 kilómetros. En ese contexto, los participantes darán vueltas sobre la Avenida Reforma hasta completar el recorrido en las ramas, femenina y masculina.
Para quienes son ajenos a la actividad se sugiere usar rutas alternas como la 6ª. avenida de la zona 9, debido a que la actividad deportiva ocupa varias cuadras de la Avenida Reforma.