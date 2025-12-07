Lando Norris se consagra campeón del Mundial de la Formula 1

El piloto inglés Lando Norris, de 26 años, se consagró este domingo como nuevo campeón del mundo de la Formula 1 tras conseguir un tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, la carrera final de la temporada en el circuito de Yas Marina. A pesar de que el neerlandés Max Verstappen — piloto de Red Bull Racing — ganó la prueba, el tercer puesto de Norris fue suficiente para asegurar el campeonato por apenas dos puntos de diferencia (423 frente a 421), superando así la hegemonía que Verstappen había mantenido en los últimos años.
Con este título, Norris se convierte en el undécimo piloto británico en ganar un Mundial de Fórmula 1. En la historia de la F1, Reino Unido ha aportado campeones como: Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton y Jenson Button — todos ellos han dejado su huella en distintas épocas de la competición.
Norris pone fin al dominio de Verstappen
La irrupción de Norris como campeón también pone fin a un ciclo dominado por Verstappen, quien había ganado los cuatro títulos anteriores. Este cambio podría abrir una nueva era en la Fórmula 1, con mayor competencia y expectativas renovadas: su coequipero, Oscar Piastri, demostró ser un rival de talento, y McLaren renace como contendiente serio al título. Es posible que Verstappen, con su determinación habitual, vuelva con fuerza el próximo año para recuperar el cetro, lo que augura una temporada llena de emoción.
En cuanto a los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1, los máximos campeones son hoy Lewis Hamilton y Michael Schumacher, cada uno con siete campeonatos mundiales. Tras ellos se encuentra Juan Manuel Fangio, con cinco títulos, y otros nombres destacados como Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen, quienes consiguieron cuatro coronas cada uno.
Con su consagración, Lando Norris no solo engrandece el legado británico en la Fórmula 1, sino que reaviva la competencia en una categoría que parecía dominada. Si Verstappen regresa con toda su fuerza, la próxima temporada promete ser una lucha apasionante por el trono del automovilismo mundial.