 Conap insta a visitar las áreas protegidas durante el asueto

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Conap insta a visitar las áreas protegidas durante el asueto

El Conap publicó un mapa de turismo para instar a visitar las áreas protegidas de Guatemala durante este asueto largo.

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El Parque Nacional Yaxhá es otro de los destinos., Inguat.
El Parque Nacional Yaxhá es otro de los destinos. / FOTO: Inguat.
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Con un total de 63 destinos, El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) publicó un mapa turístico con el fin de promover el turismo interno; el material incluye un catálogo denominado "Viaje por las áreas protegidas de Guatemala". La entidad resaltó que todos los lugares que pueden ser visitados están organizados de manera estratégica, por medio de cinco rutas que los hacen accesibles desde diferentes puntos del país.

El Conap hizo la invitación por medio de una publicación que se compartió con motivo del fin de semana largo. Para la entidad, estos días representan una oportunidad ideal para que los guatemaltecos vuelvan a sus actividades ordinarias el próximo martes.

En una revisión detallada del mapa, se pudo observar que el Conap organizó los destinos en cinco territorios del país para facilitar la búsqueda de los destinos. El primero que se destaca es el mapa de los destinos del Altiplano, en la ruta de volcanes, paisajes y cultura.

Los destinos del Altiplano son:

  • Reserva Forestal Protectora de Manantiales Cordillera Alux
  • Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán de Acatenango
  • Zona de Veda Definitiva Volcán de Agua
  • Parque Nacional y Arqueológico Iximche
  • Reserva de Uso Múltiple Cuenca del Lago de Atitlán
  • Reserva Natural Privada Parque Ecológico Corazón del Bosque
  • Parque Regional Municipal Cerro Chuiraxamoló
  • Parque Regional Municipal El Mirador Rey Tepepul
  • Parque Regional Municipal Volcán San Pedro
  • Parque Nacional Cerro del Baúl
  • Zona de Veda Definitiva Volcán Santa María
  • Zona de Veda Definitiva Volcán Santiaguito "Mirador Manhermans"
  • Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa
  • Zona De Veda Definitiva Volcán Chicabal
  • Parque Nacional Riscos de Momostenango
  • Parque Regional Municipal Astillero Municipal de San Marcos
  • Parque Regional Municipal Quetzalí
  • Parque Regional Municipal San Rafael Pie De La Cuesta
  • Parque Regional Municipal Sibinal (Canjulá, Tacaná, Los Maijones Y Tocapote)
  • Parque Regional Municipal K'Ojlab'L Tze' Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
  • Parque Regional Municipal Bosque Yul Ha' Saj Ha' "El Limonar"
  • Reserva Natural Privada Häk Yahx Luúm
  • Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz

El catálogo muestra los puntos específicos en los que las personas pueden descansar. Los viajes pueden hacerse para hacer un paseo en familia, amigos o pareja en esta fecha. Cabe destacar que, dependiendo de las distancias los viajes que sugiere el mapa del Conap pueden ser cortos, largos de hasta un día completo o solo por algunas horas.

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Destinos del Conap identificados en el mapa

El material gráfico compartido por el Conap incluye un mapa del territorio nacional, con los destinos bien identificados, dependiendo del un mapa que incluye todos los departamentos del país.

Los destinos se organizan identificado las rutas por colores, de la siguiente forma: Con celeste, ruta del Mundo Maya; verde, ruta del Caribe; menta, ruta de aventura dentro de la Selva; morado, ruta de paisaje y cultura; finalmente, el anaranjado identifica a la ruta de volcanes, montañas y playas.

En la ruta del Mundo Maya, los destinos sugeridos son los siguientes: 

  • Parque Nacional Mirador Río Azul / Biotopo Protegido Naachtún - Dos Lagunas.
  • Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo.
  • Parque Nacional Tikal - Parque Arqueológico Uaxactún.
  • Biotopo Protegido Cerro Cahuí.
  • Parque Regional Municipal Cuevas Actún-Kan.
  • Biotopo Protegido "San Miguel La Palotada El Zotz".
  • Parque Nacional Laguna Del Tigre "Estación Biológica Las Guacamayas".
  • Parque Nacional El Rosario.
  • Monumento Cultural Aguateca.
  • Monumento Cultural Ceibal.
  • Parque Nacional Sierra De Lacandón "Sitio Arqueológico Piedras Negras".

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