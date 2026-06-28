Motoristas heridos al derrapar en la ruta Interamericana

Bomberos Voluntarios confirmaron haber atendido a dos motoristas que sufrieron un accidente de tránsito en el kilómetro 41 de la carretera Interamericana, durante este domingo, 28 de junio de 2026. Los técnicos en urgencias médicas narraron que los pacientes sufrieron golpes, heridas y fracturas, por lo que fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango.
Los cuerpos de rescate indicaron que atendieron la emergencia por medio de su estación, de la 56 compañía, ubicada en el municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez. Medios locales difundieron un video en el que se mostró como el motorista perdió el control sobre la cinta asfáltica, en lo que parece ser una carrera clandestina, aunque las autoridades no han confirmado que se haya tratado de una actividad de ese tipo.
En un video que circula en redes sociales se puede apreciar que uno de los motoristas derrapó en la carretera Interamericana, luego de rebasar a otros conductores de vehículos similares por medio del carril central. El video y la foto compartida por Bomberos Voluntarios coinciden en evidenciar que una de las motocicletas quedó debajo de una barda de contención; la misma evitó que el vehículo de dos ruedas cayera a un barranco.
Según los rescatistas, el accidente ocurrió en el carril que conduce hacia el occidente del país. Los paramédicos añadieron que luego de atender a los motoristas, la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil se quedaron a cargo del incidente.
En otras noticias: El trabajador de una compañía aseguradora fue capturado en el kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana, tras un accidente vial.
Congestionamiento por accidente de motoristas
En una fotografía compartida por los Bomberos Voluntarios se pudo apreciar que el accidente de los motoristas causó fuerte congestionamiento en la ruta Interamericana. Asimismo, se puede preciar que otros motoristas auxiliaron a uno de los heridos, atravesando sus motocicletas para evitar otro percance por la alta velocidad de la ruta.
En el área donde ocurrió el accidente se pueden notar manchas de aceite y promontorios de tierra, por lo que no se descarta que los motoristas se hayan accidentado por el abuso de la velocidad y por la presencia de estos elementos en el asfalto.