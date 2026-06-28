Ajustador de seguros detenido por acusaciones de extorsión

Después de una colisión entre un camión y un vehículo liviano, uno de los ajustadores de una empresa aseguradora fue detenido, por tener una orden pendiente de captura por señalamientos del delito de extorsión. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la aprehensión se ejecutó en el kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
Según el relato policial, tras el accidente, los afectados llamaron a sus aseguradoras para recibir la asistencia por el choque que sufrieron. Cuando se presentaron los representantes de las compañías, los agentes verificaron la orden de detención pendiente de ejecutar en contra del ajustador mencionado.
Policías de la comisaría 74 de la PNC identificaron al ajustador de seguros como Fredy, de 34 años, quien fue llevado a un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención. Las autoridades confirmaron que la orden de captura por extorsión fue girada el 25 de mayo del año en curso, por un juzgado del departamento de Guatemala.
Las autoridades compartieron imágenes del operativo, destacando que el detenido fue esposado y conducido hacia una patrulla de la PNC, para su traslado ante una de las sedes de los órganos de justicia,
Capturado tras persecución en Amatitlán
En otro caso, agentes que pertenecen a la comisaría 15 de la PNC, reportaron la captura de un hombre que portaba un arma larga. La aprehensión se ejecutó en el kilómetro 26.4 de la carretera hacia el municipio de Amatitlán.
Según el reporte de los agentes, el detenido identificado como Álvaro, de 37 años, quien presuntamente momentos antes intimidaba y amenazaba a motoristas que pasaban la calzada Asiole. El detenido, quien vestía playera roja y pantalón celeste fue detenido tras una persecución, para luego ser llevado ante la justicia, informó la PNC.
Al detenido le incautaron un arma larga que fue puesta a disposición de los órganos competentes para la investigación del ilícito.