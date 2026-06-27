AGEXPORT expresa solidaridad con Venezuela tras terremoto

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela este sábado, 27 de junio de 2026 m tras los terremotos del pasado miércoles.
Nos unimos al sentir de las familias que hoy enfrentan circunstancias difíciles y enviamos nuestras más sinceras condolencias a quienes han sufrido pérdidas", escribieron en un comunicado.
Desde Guatemala, enviamos un mensaje de acompañamiento y fraternidad, con el deseo de una pronta recuperación para las comunidades impactadas. Estamos convencidos que pronto Venezuela saldrá adelante", expresó AGEXPORT.
Autoridades venezolanas confirmaron la tarde de este sábado, que la cifra de fallecidos se incrementó a 1 mil 430, mientras que los cuerpos de rescate trabajan en contra del reloj para encontrar personas con vida bajo los escombros.
En otras noticias: El ente de prevención aseguró que las lluvias han afectado a 2 mil 388 familias. Actualmente, suman 117 albergados.
Guatemala lista para ayudar a Venezuela
Autoridades del Gobierno de Guatemala confirmaron que el país está listo para enviar ayuda humanitaria y equipos de búsqueda y rescate al país sudamericano. Recientemente, revelaron que solo esperan la confirmación de las autoridades venezolanas, para que se desplieguen especialistas de búsqueda y rescate en ese país.
Según datos de Conred, Guatemala enviará dos grupos de especialistas en búsqueda de personas al área más afectada por los terremotos. La entidad agregó que cada grupo está compuesto por 50 rescatistas guatemaltecos.