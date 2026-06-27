Lluvias del invierno dejan 9 fallecidos, según Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) actualizó las cifras del invierno 2026, este sábado, 27 de junio, destacando que las lluvias del invierno han cobrado la vida de nueve personas. Asimismo, la entidad indicó que se han reportado tres personas heridas y siete que permanecen hospitalizadas.
El ente de prevención aseguró que las lluvias han afectado a 2 mil 388 familias y que actualmente suman 117 personas albergadas. De la misma forma indicó que las precipitaciones han causado 2 mil 89 personas damnificadas.
Conred agregó que las lluvias del invierno han afectado a 9 mil 936 personas, de las que 3 mil 506 han sido evacuadas, 117 permanecen albergadas. La entidad no reportó casos de personas fallecidas hasta el momento.
En cuanto a los daños en viviendas, Conred reportó averías severas en 95 casas, deterioro leve en 225 y afectación moderada en 1 mil 769, a causas de las lluvias. En otros tipos de infraestructura afectada, Conred reportó 211 carreteras averiadas, seis puentes afectados, 15 escuelas con daños y dos edificios públicos afectados de diversas formas.
En otras noticias: Autoridades investigan la procedencia del armamento y las intenciones que tenían quienes lo mantenían en el lugar.
Emergencias más recientes a causa de las lluvias
Integrantes del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional Civil y de Bomberos Voluntarios realizaron acciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en el kilómetro 31.5 del sector conocido como "Vuelta al Lago de Amatitlán". Conred informó que las acciones se realizaron en el límite entre las fincas Orantes y El Chamacal, de Villa Canales, Guatemala.
En la comunidad de San Lucas, municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, autoridades realizaron una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en una vivienda afectada por deslizamiento. Las acciones se ejecutaron por medio de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED).
Lugares con más emergencias
Conred señaló que el departamento de Alta Verapaz es el que más emergencias reporta por las lluvias, con un total de 108. Asimismo, en el departamento de Guatemala se han registrado 87 y en Quiché sumaron 43 incidentes.
Le siguen Chiquimula, con 39; Sacatepéquez, con 36; Quetzaltenango, con 35; San Marcos, 34; Zacapa, 32; Petén, 23; Izabal, 22 y Santa Rosa, 22.
Asimismo, Suchitepéquez, 21; Baja Verapaz, 20; Escuintla, 20; Huehuetenango, 16; El Progreso, 12; Jalapa, 11; Jutiapa, 11; Retalhuleu, 7; Totonicapán, 7; Chimaltenango, 5 y Sololá, 3.