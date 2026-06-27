Localizan 11 armas de fuego en casa abandonada de Sipacate

Gracias a una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 11 armas de fuego en una vivienda abandonada, en el sector Quiebrapatas, dentro de la finca Las Morenas, aldea El Paredón Buena Vista, municipio de Sipacate, departamento de Escuintla. Integrantes de la comisaría 35 informaron este sábado, 27 de junio de 2026, que las armas estaban en el suelo de un inmueble al momento de encontrarlas.
"Son siete escopetas y cuatro armas cortas, las encontradas gracias a la denuncia ciudadana", informó la PNC. Asimismo, la entidad de seguridad aseguró que los objetos fueron embalados por el Ministerio Público (MP) para su análisis correspondiente.
La PNC informó que las armas incautadas en el citado lugar están siendo objeto de un proceso de investigación para determinar la procedencia de las mismas. En imágenes, se pudo apreciar que las armas de fuego estaban tiradas en el suelo, luego del operativo realizado por la PNC en el lugar.
Recientemente, en este mismo municipio se vivieron momentos de tensión, porque una turba enardecida decidió incendiar varios vehículos. En ese momento, las autoridades aclararon que los automotores afectados no pertenecían al Estado.
Detenido por portar un arma de fuego sin licencia
La PNC también reportó la captura de un hombre por el delito de portación ilegal de armas de fuego, en el cantón Pueblo Nuevo, del municipio de Palencia, departamento de Guatemala. El ente de seguridad únicamente identificó al detenido como "Marco", de 42 años, quien portaba una escopeta, sin la licencia correspondiente.
Según imágenes, el apresado llevaba consigo una escopeta al momento de ser sorprendido. La PNC trasladó al detenido hacia la Torre de Tribunales para que conociera los motivos de su detención.