Ministerio de Economía reacciona a nuevos aranceles de EE.UU.

El Ministerio de Economía (Mineco) se pronunció a través de un comunicado luego que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 23 de julio, nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías,
Dicha cartera, informó que el arancel mínimo del 12.5%, aplicado por Estados Unidos a la mayoría de los países incluidos en la investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, relacionada con la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso, no fue aplicado a Guatemala.
El Ministerio de Economía indicó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó la decisión final de la investigación, y en la misma reconoció las medidas implementadas por Guatemala para prevenir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso, entre ellas la emisión del Acuerdo Ministerial 377-2026, que prohíbe la importación de este tipo de mercancías. DE 1821
"Como resultado, las condiciones arancelarias para las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos se mantienen sin cambios. Esta investigación es independiente del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, que establece los términos para el comercio entre ambos países. En este marco, el 72.4% de las exportaciones guatemaltecas continuaría ingresando al mercado estadounidense con un arancel de 0%.", indicó el Mineco.
Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.
Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10 %, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301.
Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.
En América Latina, la medida afecta a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.
A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 %.
También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.
China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.