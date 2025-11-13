 Guatemala y EE. UU. firman acuerdo para bajar aranceles
Nacionales

Guatemala anuncia "acuerdo histórico" con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles

Según el presidente Bernardo Arévalo, más del 70% de productos que exporta Guatemala tendrán arancel cero.

El acuerdo con EE. UU. con respecto a los aranceles fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Economía, Gabriela García., Gobierno de Guatemala
El acuerdo con EE. UU. con respecto a los aranceles fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Economía, Gabriela García. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala anunció este jueves, 13 de noviembre, que se alcanzó un "acuerdo histórico" con Estados Unidos para reducir y eliminar aranceles, lo cual destacó como "buenas noticias" para la economía nacional.

Por medio de un video difundido en redes sociales, el mandatario Bernardo Arévalo y la ministra de Economía, Gabriela García, informaron que luego de un proceso de intensas negociaciones se logró este convenio relacionado con el tema de los aranceles que EE. UU. les impuso en enero pasado a todos los países del mundo.

De acuerdo con el presidente, más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia la nación norteamericana quedarán con el arancel cero. Mientras que la gran mayoría del resto quedará con un 10% de arancel.

"Este es el resultado de la sólida relación entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América y nos coloca como un país aún más competitivo y más atractivo para la inversión. Alcanzar estos acuerdos ha sido un trabajo arduo, permanente, técnico y político que ha liderado la ministra de Economía, Gabriela García, y su equipo", expresó.

Asimismo, el gobernante destacó que Guatemala se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en alcanzar un acuerdo de este tipo.

"Estamos orgullosos de saber que los esfuerzos están dando frutos y que, con toda certeza, podemos decir que Guatemala está avanzando en el camino del crecimiento, del desarrollo y del bienestar", añadió.

Por su parte, la titular de la cartera de Economía aseguró que este Gobierno tiene el compromiso de proteger y promover el crecimiento económico, así como reducir y eliminar todas las barreras que entorpecen el comercio del país.

Declaración de la Casa Blanca sobre aranceles

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que indicó que el acuerdo de Guatemala sobre comercio recíproco fortalece y se basa en la relación económica de larga data entre ambas naciones, que incluye el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos (CAFTA-DR), que entró en vigor en 2006.

Agregó que, entre los términos clave del convenio, se incluye que Guatemala se ha comprometido a:

  • Abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan el comercio en áreas prioritarias, incluida la racionalización de los requisitos regulatorios y las aprobaciones para las exportaciones de los Estados Unidos.
  • Abordar y prevenir las barreras a los productos agrícolas estadounidenses en su mercado.
  • Implementar un estándar sólido para la protección y aplicación de la propiedad intelectual.
  • Proporcionar transparencia y equidad con respecto a las indicaciones geográficas, al tiempo que garantiza que el acceso al mercado no se restringirá debido al mero uso de ciertos términos de queso y carne.
  • Facilitar el comercio digital, incluso absteniéndose de imponer impuestos a los servicios digitales u otras medidas que discriminan los servicios digitales de los Estados Unidos o los productos estadounidenses distribuidos digitalmente.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

