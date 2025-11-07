 Familia guatemalteca pide justicia tras balacera en EE. UU.
Nacionales

Familia de guatemalteca baleada en EE. UU. pide justicia

María Florinda Ríos fue atacada por un hombre cuando se disponía a limpiar una casa, pero llegó por equivocación a otra dirección.

Compartir:
María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca atacada con arma de fuego en Estados Unidos., .
María Florinda Ríos Pérez, guatemalteca atacada con arma de fuego en Estados Unidos. / FOTO: .

La familia de una inmigrante guatemalteca asesinada a tiros frente a una vivienda en Indiana, Estados Unidos, después de llegar por error a la dirección equivocada de un domicilio que debía limpiar, exige justicia y la detención del sospechoso responsable del disparo.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue baleada el miércoles en Whitestown, una ciudad al noroeste de Indianapolis (Indiana), donde trabajaba regularmente limpiando casas.

La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían asear.

Ella se aproximó a la puerta y fue baleada por un hombre que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.

La Policía acudió a la vivienda en la urbanización Heritage tras recibir una llamada por un posible allanamiento de morada. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la guatemalteca muerta en el porche de la casa.

Las autoridades no han revelado la identidad del hombre.

La familia de Ríos Pérez ha exigido justicia por la muerte de la mujer, que no había ingresado a la casa.

Velásquez dijo a la televisión WCNC que sostuvo el cuerpo sin vida y ensangrentado de su esposa mientras llegaba la policía. "Pido justicia porque la persona que hizo eso no creo que esté bien de la cabeza", subrayó el inmigrante entre lágrimas.

* Le puede interesar:

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.

El pronunciamiento surgió después de que la congresista María Elvira Salazar expuso supuestas presiones a jueces en el marco de procesos de elección.

Crimen deja a un bebé y tres menores más sin su madre

La familia había emigrado hacía tres años a Estados Unidos. Ríos Pérez deja huérfanos a sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 meses y los 17 años.

"No es posible que él esté libre mientras los niños sufren por su madre", dijo Velázquez a la cadena de televisión.

Una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para enviar el cuerpo a Guatemala describe a Ríos Pérez como un ejemplo de bondad, humildad y fortaleza.

"Trabajó incansablemente para mantener a sus seres queridos, a menudo aceptando trabajos adicionales para brindarles una mejor vida a sus hijos", dice la solicitud de apoyo.

La Policía ha dicho que entregará más información sobre el caso la próxima semana.

En Portada

MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estadot
Nacionales

MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estado

04:28 PM, Nov 07
Familia de guatemalteca baleada en EE. UU. pide justicia t
Nacionales

Familia de guatemalteca baleada en EE. UU. pide justicia

02:53 PM, Nov 07
Pepe es captado en Aeropuerto Internacional La Aurorat
Deportes

Pepe es captado en Aeropuerto Internacional La Aurora

02:15 PM, Nov 07
Frankenstein llega a Netflix: las diferencias entre el libro y la película t
Farándula

Frankenstein llega a Netflix: las diferencias entre el libro y la película

04:13 PM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos